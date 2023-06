Ein 19 Jahre alter Star-Wars-Klassiker ist inzwischen auch auf der Nintendo Switch spielbar. Angekündigt wurde das Kult-RPG noch mit einem DLC, der zahlreiche zusätzliche Inhalte bringen sollte. Dieser wurde jetzt gestrichen und die Fans sind sauer, vollkommen zurecht.

Star Wars Facts

Nintendo Switch: Versprochene Inhalte werden restlos gestrichen

Am 8. Juni 2022 erschien Star Wars: Knights of the Old Republic 2 für die Nintendo Switch. Der Port des 18 Jahre alten Kult-RPGs machte Star-Wars-Fans vor allem aus einem Grund neugierig: Ein kostenloser DLC, der gestrichene Inhalte zurück ins Spiel bringen sollte.

Der Restored Content DLC ließ allerdings lange auf sich warten. Fast genau ein Jahr nach dem Switch-Release wissen wir jetzt, dass er niemals erscheinen wird. Ein Grund dafür wird nicht verraten. Entwickler Aspyr Media bedankt sich auf Twitter lediglich für die Unterstützung der Fans und bietet Käufern von Star Wars: Knights of the Old Republic 2 Ersatz in Form eines zusätzlichen Star-Wars-Spiels an.

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – Switch-Spieler sind sauer

Der Restored Content DLC ist auf dem PC nur als Mod erhältlich und enthält neue Level und Handlungsstränge, die es 2004 aus Zeitgründen nicht mehr ins Spiel geschafft haben. Bei den Fans hat die Mod einen guten Ruf, da sich Star Wars: Knights of the Old Republic 2 ohne sie an manchen Stellen unfertig anfühlt.

Das plötzliche Ende des Switch DLCs löst bei den Fans eine Welle der Empörung aus. Auf Reddit beschweren sich die Fans darüber, dass Aspyr Media so lange zu dem Verbleib des DLCs geschwiegen hat, nur um ihn jetzt zu Grabe zu tragen. Dazu kommt noch, dass die Fans selbst jetzt ihr Geld für den Kauf des RPGs nicht zurückbekommen und stattdessen ein anderes Spiel zusätzlich erhalten. Zur Auswahl stehen dabei andere Ports von alten Star-Wars-Spielen für die Switch oder aber die Steam-Version von Star Wars: Knights of the Old Republic 2 (Quelle: Reddit).

Im Trailer für die Switch-Version wurde der Restored Content DLC noch groß beworben:

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – Trailer für die Nintendo Switch