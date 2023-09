Star Wars in Starfield: Spieler stolpert über waschechte Raumschlacht

Das brandneue Bethesda-RPG Starfield verspricht zahllose Abenteuer auf fremden Planeten und in den Weiten des Weltalls. Ein Spieler stößt mit seinem Raumschiff plötzlich auf eine gewaltige Raumschlacht, die direkt vor seinen Augen ausbricht.

Riesige Raumschlacht in Starfield sieht richtig cool aus

In Starfield erhaltet ihr euer eigenes Raumschiff, mit dem ihr nach Lust und Laune im All umherfliegen und Planeten besuchen könnt. Natürlich ist euch im All nicht jeder freundlich gesinnt. Kämpfe gegen feindliche Schiffe sind keine Seltenheit.

Reddit-Nutzer Predator-FTW stolpert allerdings über eine Raumschlacht in einem ganz neuen Maßstab. In seinem Video zeigt er, wie eine ganze Flotte an Schiffen plötzlich die Deimos Schiffswerft attackiert. Einen wirklichen Grund scheint es nicht zu geben. So habe jedes Schiff im System plötzlich und ohne Vorwarnung die Raumstation als Feind betrachtet.

Das Schiff des Spielers scheint den Angreifern glücklicherweise ziemlich egal zu sein. Auf diese Weise kann er unbeschadet über die Raumstation hinwegfliegen und einige beeindruckende Bilder einfangen.

Wie in Skyrim: Starfield hält viel Chaos bereit

Trotz der zahlenmäßigen Übermacht scheinen die Anstrengungen der spontan gebildeten Flotte vergebens. Die Werft hat zwar einen Lebensbalken, kann aber nicht zerstört werden. Gerade das spricht dafür, dass es sich bei der Raumschlacht um einen verrückten Bug handelt.

Die Spieler freuen sich trotzdem über das typische Bethesda-Chaos und erinnern sich an NPCs aus The Elder Scrolls 5: Skyrim zurück, die zu Berserkern wurden, sobald es jemand gewagt hat, ein Huhn anzugreifen. Reddit-Nutzer further-more schreibt, dass jemand auf der Raumstation ein Weltraum-Huhn erschlagen haben muss.

Die Raumschlacht endet schließlich genauso schnell, wie sie begonnen hat. Predator-FTW beschließt an der Station anzudocken. In der selben Sekunde beenden alle Schiffe die Kampfhandlungen und tun einfach so, als wäre überhaupt nichts passiert. Andere Spieler berichten von ähnlichen Situationen, die sich durch einen Sprung in ein anderes System allerdings ebenfalls von alleine gelöst haben.

