Mit Star Wars Jedi: Survivor erwartet Lichtschwert-Fans in diesem Jahr das nächste große Star-Wars-Game. Und während sich die Fans bereits auf ein Wiedersehen mit Cal Kestis freuen, wurde nun bekannt das Entwickler Respawn Entertainment auch einen der größten Kritikpunkte des Vorgängers beseitigt hat.

Star Wars Jedi: Fallen Order Facts

Neues Star-Wars-Spiel wird jetzt noch besser!

Als 2019 Star Wars Jedi: Fallen Order erschien, waren Presse und Fans gleichermaßen angetan! Das Action-Adventure von Respawn Entertainment bekam nicht nur gute Kritiken, sondern wurde auch mit legendären Spielen wie The Legend of Zelda und Dark Souls verglichen.

Es gab aber natürlich auch Kritik und besonders oft wurde in diesem Zusammenhang das völlige Fehlen einer Schnellreise-Funktion bemängelt. Fallen Order ist zwar kein Open-World-Spiel, bietet aber dennoch recht große und vertrackte Level.

Star Wars Jedi - Survivor Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.02.2023 14:48 Uhr

Der Ablauf war dabei immer ähnlich: Von eurem Raumschiff aus arbeitet ihr euch immer tiefer in die Level-Struktur vor, erledigt eure Aufgabe und müsst danach den kompletten Weg wieder zurücklaufen. Das empfanden viele Spieler als extrem nervig!

Das beweisen auch zahlreiche Threads auf Reddit oder GameFAQs, die immer die selbe Frage stellen: Gibt es keine Schnellreise?

Nun. Diese Tatsache ist auch den Entwicklern nicht entgangen und deshalb wird es in Star Wars Jedi: Suvivor möglich sein schnell von A nach B zu reisen. Und es kommt sogar noch besser! Die Entwickler bestätigen außerdem die Möglichkeit Reittiere zu benutzen. Damit gibt es also gleich zwei neue Optionen, um schneller im Spiel voranzukommen.

Wann erscheint Star Wars Jedi: Survivor?

Der Release von Star Wars Jedi: Survivor war ursprünglich für den 17. März vorgesehen, wurde aber vor kurzem auf den 28. April 2023 verschoben. Die Entwickler wollen die zusätzlichen Wochen für weiteren Feinschliff nutzen.

Star-Wars-Fans müssen aber nicht allzu traurig über die Verschiebung sein, denn am 1. März erscheint die dritte Staffel von The Mandalorian auf Disney Plus. Mehr zum Start der Serie erfahrt ihr hier:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.