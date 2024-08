Star Wars Outlaws: Ubisoft macht den gleichen Fehler nochmal

Der Release von Star Wars Outlaws ist nicht mehr weit entfernt. Ubisoft zeigt jetzt, wie es mit dem Open-World-Spiel nach dem Release weitergehen soll. In zwei Story Packs werden auch beliebte Charaktere aus der weit, weit entfernten Galaxis auftreten.

Star Wars Outlaws erscheint am 30. August für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Zum Release bekommt ihr allerdings nicht die komplette Packung. Nach dem Launch sollen weitere Story Packs folgen. Die bekommt ihr im Season Pass, könnt sie aber auch einzeln kaufen.

Das hat Star Wars Outlaws nach dem Launch zu bieten

Direkt zum Launch bekommen Besitzer des Season Pass Zugriff auf die exklusive Mission „Jabbas Schachzug“. Ubisoft ist mit der Ankündigung bereits ordentlich auf die Nase geflogen. Die Fans waren wenig begeistert von der Aussicht, beim Kauf eines Vollpreis-Spiels nicht einmal alle Missionen zu erhalten – und dann noch eine mit einem ikonischen Bösewicht wie Jabba. Ubisoft musste einschreiten und versichern, dass die kriminelle Schnecke auch im Hauptspiel auftauchen wird.

Mit den beiden angekündigten Story-Packs scheint Ubisoft jetzt den gleichen Fehler zu wiederholen. In der Quest „Wild Cards“ muss Kay Vess ein Sabacc Turnier infiltrieren und stößt dabei auf niemand Geringeren als Lando Calrissian. In „A Pirate’s Fortune“ läuft sie Hondo Ohnaka über den Weg. Erneut werden zwei bekannte und beliebte Star-Wars-Charaktere also hinter einer Bezahlschranke versteckt. Bisher hat Ubisoft nicht verraten, ob Lando und Hando auch im Hauptspiel auftreten werden oder nur im Season Pass zu finden sind.

Schaut euch hier die Roadmap für Star Wars Outlaws an:

Bildquelle: Ubisoft

In unserer Preview für Star Wars Outlaws haben wir das Open-World-Game bereits gezockt. Unser Fazit könnt ihr euch hier im Video ansehen:

Star Wars Outlaws Preview: Wie viel GTA steckt wirklich drin?

auf YouTube

So viel kostet Star Wars Outlaws

Der Season Pass ist nur in der Gold- oder der Ultimate Edition von Star Wars Outlaws verfügbar. Die kosten jeweils 109,99 und 129,99 Euro (im Ubisoft-Store ansehen). Zu den Extras gehören 3 Tage Vorabzugang in beiden Versionen und kosmetische Gegenstände sowie das digitale Artbook in der teuersten Edition. Auch das Grundspiel für die PS5 ist nicht gerade ein Schnäppchen:

Star Wars Outlaws vorbestellen - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.08.2024 11:43 Uhr

