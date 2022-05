Wie immer macht Microsoft etwa zweimal im Monat auf die Neuzugänge des Xbox Game Pass aufmerksam. Für die offizielle Ankündigung der Mai-Spiele lässt sich der Konsolenhersteller noch ein wenig Zeit. Dennoch können wir euch schon einen kleinen Zukunftsblick geben und verraten samt Trailer, welche Neuerscheinungen in die Xbox-Spielebibliothek einziehen.

Xbox Store Facts

Xbox Game Pass: Erste Neuzugänge im Mai

Microsoft hat noch nicht die volle Palette an frischen Spielen für den Xbox Game Pass verkündet, dennoch kann aus vergangenen Meldungen ein Teil der Liste vorausgesagt werden. Gerade bei den Spielen, die ihr frisch ab Tag Eins des Releases spielen könnt, gibt Xbox gerne schon im Voraus Auskunft. (Quelle: Gamerant)

Daraus ergibt sich folgender Fahrplan für die XGP-Spiele im Mai:

Loot River – ab dem 3. Mai

– ab dem 3. Mai Citizen Sleeper – ab dem 5. Mai

– ab dem 5. Mai Trek to Yomi – ab dem 5. Mai Trek to Yomi: Extended Gameplay-Trailer

– ab dem 5. Mai Eiyuden Chronicle: Rising – ab dem 10. Mai

– ab dem 10. Mai Floppy Knights – ab dem 24. Mai

– ab dem 24. Mai Hardspace Shipbreaker – ab dem 24. Mai

– ab dem 24. Mai Sniper Elite 5 – ab dem 26. Mai Sniper Elite 5 – Marksman Trailer

Lest unseren Eindruck zum neuen Sniper Elite 5:

Pac-Man Museum+ – ab dem 27. Mai

Neben den bestätigten neuen Releases im Xbox Game Pass ist ein weiteres Spiel durchgesickert, welches im Mai zum Gaming-Abo dazustoßen könnte: This War of Mine: Final Cut soll am 19. Mai aufschlagen. Allerdings ist diese Meldung noch nicht von Microsoft bestätigt.

Mit dem Xbox Pass Ultimate habt ihr Zugriff sowohl auf die PC- als auch auf die Konsolenspiele:

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate | Xbox - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.05.2022 11:28 Uhr

Welche Spiele verlassen den XGP im Mai?

Noch ist nicht bekannt, welche Spiele den Xbox Game Pass am Ende des Monats wieder verlassen werden. Sobald Xbox die vollständige Liste veröffentlicht, werden wir den Artikel ergänzen.

Ausblick in die nächsten Monate: Ein Großteil der Mai-Spiele ist bereits bekannt. Doch was folgt danach? Einige wenige Spiele sind auch schon für Juni oder Juli bekannt gegeben. Folgende Neuzugänge erwarten euch die kommenden Monate im XGP: