Starlink bei MediaMarkt erhältlich: Elon Musks Satelliten-Internet ohne Versandkosten

Das Satelliten-Internet von Elon Musk lässt sich jetzt auch bei MediaMarkt und Saturn kaufen. Anders als bei der SpaceX-Tochter selbst fallen hier keine Versandkosten an. Vor allem in abgelegenen Regionen kann sich das Internet per Satellitenschüssel lohnen.

Starlink: Starter-Kit bei MediaMarkt erhältlich

Ab sofort bieten MediaMarkt und Saturn ein Starter-Kit für Starlink an. Es kann geliefert oder in einem Markt abgeholt werden. Kunden zahlen 449 Euro für das Kit. Anders als bei Starlink selbst entfallen aber die Versandkosten, die sich sonst mit derzeit 23 Euro bemerkbar machen.

Das Standard-Internet-Kit bei MediaMarkt und Saturn besteht aus einer Satellitenschüssel, einem Router und einem Verbindungskabel, das auf eine Länge von 15 m kommt. Auch ein Netzkabel (1,8 m) liegt mit im Paket. Wie bei Satellitenschüsseln üblich muss auch Starlink unter freiem Himmel platziert werden.

Neben der Hardware muss noch ein Service-Vertrag mit Starlink vereinbart werden. Dieser ist in Deutschland aktuell für 65 Euro im Monat zu bekommen, nachdem die Preise mehrfach gesenkt wurden.

Nach Angaben des Unternehmens wird Deutschland nahezu vollständig abgedeckt. Eine Verfügbarkeit in der Nähe von Bad Neuenahr in Nordrhein-Westfalen und bei Bad Kötzting in Bayern kann der offiziellen Karte zufolge derzeit aber nicht garantiert werden (Quelle: Starlink).

Mit welcher Internetgeschwindigkeit zu rechnen ist, lässt sich auch laut Starlink nicht exakt vorhersagen. Eigenen Angaben zufolge können Kunden von 25 bis 220 Mbit/s beim Download und 5 bis 10 Mbit/s im Upload ausgehen. Die Latenz soll zwischen 25 und 60 ms liegen. Nutzer müssen sich die Bandbreite teilen, genau wie bei Mobilfunkzellen. Je mehr Nutzer Starlink an einem Ort verwenden, desto geringer fällt die Geschwindigkeit aus.

Deine Internetverbindung ist weg? Das kannst du jetzt machen:

Internet weg? Das solltest du jetzt machen! Abonniere uns

auf YouTube

Starlink: Internet an abgelegenen Orten

Internet per Starlink-Satellit ist vor allem an Orten interessant, an denen der herkömmliche Netzausbau keine adäquaten Geschwindigkeiten liefern kann. Falls Telekom, Vodafone und Co. nur 16 Mbit/s zur Verfügung stellen, lohnt sich ein Blick auf Starlink als mögliche Alternative. Im Jahr 2024 will auch Amazon ein eigenes Satelliten-Internet anbieten.