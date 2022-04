Für manche Zeitgenossen eine Glaubensfrage: Werden Videos nun im Quer- oder Hochformat aufgenommen? Mit der App „Video Rotate & Flip – HD“ ist dies am Ende aber egal – regulär normalerweise für knapp 2 Euro, aktuell jedoch für kurze Zeit kostenlos zu haben.

2 Euro gespart: iPhone- und iPad-App ändert Videoausrichtung im Nachgang

Früher wurden Hochkant-Videos belächelt, heute sind sie dank TikTok und Co. sogar etabliert. Kommt halt immer drauf an, für welche Plattform man heute ein Filmchen veröffentlicht. Dennoch bleibt das Problem: Was machen, wenn das Video im falschen Seitenverhältnis vorliegt?

Kein Ding, denn mit der iPhone- und iPad-App „Video Rotate & Flip – HD“ könnt ihr problemlos eure Videos herumdrehen, um so die Hochformats-/ Querformatsausrichtung zu ändern. Normalerweise werden hierfür 1,99 Euro fällig, gegenwärtig gibt's die App aber für begrenzte Zeit kostenlos.

Die Oberfläche von „Video Rotate & Flip – HD“ ist vielleicht nicht mehr so modern, aber funktional (Bildquelle: Apple App Store)

Eine ideale App für alle Nutzerinnen und Nutzer, die bedauerlicherweise ihr Video in der falschen Ausrichtung aufgenommen haben. Doch es gibt noch mehr Funktionen, beispielsweise können wir einen Spiegeleffekt hinzufügen und vieles mehr. Das gedrehte Video kann zudem auf verschieden Art und Weise exportiert und dann gegebenenfalls weiterbearbeitet werden.

Vor dem Download den Preis noch mal prüfen, da unbekannt ist, wie lange die App kostenlos bleibt:

Wie gut schneidet die App ab?

Bleibt noch die Frage: Was taugt die App, was sagen bisherige Anwender zu „Video Rotate & Flip – HD“? Die vergeben sehr positive 4,9 von 5 möglichen Sternen in Apples App Store bei immerhin 33 Bewertungen. Im US-Store gibt's 4,7 von 5 bei 185 Bewertungen. Greifen wir uns mal eine Meinung heraus:

Klasse App

Klasse wie alle Video-Apps dieses Entwicklers + klar strukturierte, sehr übersichtliche GUI + kinderleicht und intuitiv zu bedienen + Ergebnisse ohne Qualitätsverlust Was will man mehr? Unbedingt zu empfehlen.

Kurzum: Eine überzeugende App, die einen Versuch wert ist – kostet ja aktuell nichts. In-App-Käufe gibt's übrigens nicht. Bei den Systemanforderungen ist die App sehr genügsam, läuft sogar auf richtig alten iPhones – heutzutage eine Seltenheit. So genügt schon iOS 9.1 und knapp 80 MB Speicherplatz auf den Geräten.

Wichtig und nicht vergessen: Vor dem Download bitte noch mal den Preis überprüfen. Wir wissen nämlich nicht, wie lange die Aktion noch läuft. Zuletzt gab es die App mal im Jahr 2015 gratis, damals für nur 2 Tage. Also lieber schnell noch sichern, bevor es zu spät ist.