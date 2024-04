Statt 19,99 Euro jetzt gratis: Epic schenkt euch kontroverses Schleichspiel

Erinnert ihr euch noch an den Reboot der Thief-Reihe? 2014 brachten die Entwickler den Meisterdieb Garrett für ein weiteres Abenteuer aus dem Ruhestand zurück. Wer sich das Action-Abenteuer mit Stealth-Fokus damalshat entgehen lassen, kann Thief nun kostenlos einstreichen – denn Epic Games verschenkt das Spiel im hauseigenen Store.

Thief kostenlos im Epic Games Store abstauben

Epic Games zieht mal wieder die Spendierhosen an. Ab dem 4. April um 17:00 Uhr können sich PC-Spieler wieder über neue Gratis-Games freuen – und in dieser Woche kann sich das Angebot echt sehen lassen. Denn Epic verschenkt nicht nur mit The Outer Worlds ein solides Sci-Fi-RPG, gleichzeitig gibt es auch noch das Action-Adventure Thief gratis (im Epic Games Store anschauen).

Das Reboot der auch heute noch beliebten Schleichspielreihe erschien 2014 und wollte in eine ähnliche Kerbe wie Dishonored schlagen. In der Rolle des Meisterdiebs Garrett bewegt ihr euch möglichst lautlos und ungesehen durch die Schatten der Stadt und räumt die Häuser der Oberschicht leer.

Doch dieses Mal geht es um mehr als Geld. Die Stadt wird von einem Tyrannen mit eiserner Hand regiert, der dem Volk schwer zusetzt. Es formiert sich ein Widerstand, unter der Leitung der mysteriösen Figur Orion, der sich für die Revolution bereitmacht. Und als ob das nicht genug wäre, wütet auch noch eine rätselhafte Krankheit durch die Straßen der Stadt.

Doch wie spielt sich Thief überhaupt? Erste Gameplay-Szenen könnt ihr euch direkt im Trailer anschauen:

In der Ego-Perspektive schleicht ihr euch über die Dächer der Stadt und durch die Räumlichkeiten eurer Opfer und versucht, sie möglichst ungesehen um ihre Habe zu erleichtern. Dafür stehen Garrett einige Spezialfähigkeiten und -Werkzeuge zur Verfügung. So könnt ihr mit einem besonderen Blick etwa spezielle Apparaturen ausmachen, mit Wasserpfeilen Lampen löschen oder euch mit einem gut platzierten Seilpfeil auf die Balken unter der Decke retten, solltet ihr doch mal entdeckt werden.

Für wen lohnt sich Thief?

Mit einem Metascore von 70 Punkten und einem User-Score von 6,4 schnitt Thief bei der Presse und den Spielern eher mittelmäßig ab (Quelle: Metacritic). Das Reboot wird den Originalspielen nicht gerecht, sodass viele dem verschenkten Potenzial hinterhertrauern.

Wer sich jedoch vom schweren Erbe losreißen kann, dürfte mit Thief gute 15 bis 20 Stunden solide unterhalten sein – Completionists können sogar die doppelte Spielzeit einplanen. Mit anderen Worten: Für lau kann man Thief auf jeden Fall mitnehmen und dem Spiel spätestens während des Sommerlochs mal eine Chance geben.

