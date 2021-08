Die aktuell kostenlos erhältliche Android-App entschlüsselt QR-Codes, die man mittlerweile überall sieht. Wenn euer Handy diese Codes nicht lesen kann, ist die Installation der aktuell kostenlosen Android-App fast schon Pflicht, da man darüber viele zusätzliche Informationen erhält.

Android-App kostenlos: „QR / Barcode-Scanner PRO“ gratis statt für 2,29 Euro

Wer genau hinschaut, findet sogenannte QR-Codes mittlerweile fast überall. Unternehmen nutzen den Code oft, um Kundinnen und Kunden zu einer bestimmten Stelle zu leiten. Sei es die eigene App oder eine bestimmte Webseite, wo die Nutzerinnen und Nutzer weitere Informationen erhalten.

Genau solche QR-Codes kann man aber nur entschlüsseln, wenn man die passende Funktion auf dem Handy hat. Unterstützt die Kamera-App das nicht von Werk aus, dann kann man mit einer App wie „QR / Barcode-Scanner PRO“ nachhelfen. Diese kostet normalerweise 2,29 Euro und wird bis zum 23. August 2021 kostenlos angeboten, falls der Entwickler die Aktion nicht vorzeitig beendet. Der QR-Code-Scanner kann aber nicht nur Links zu Webseiten oder Apps öffnen, sondern auch andere Sachen wie Kontakte, Kalendereinträge, Standorte und Ähnliches.

Deswegen nimmt sich die App auch die Rechte raus, um auf die Informationen zugreifen zu können. Das wird sicher nicht jedem gefallen, der einfach nur einen QR-Code abscannen möchte, der zu einer Webseite führt. Das gilt aber für die meisten QR-Code-Scanner, da der Funktionsumfang in den letzten Jahren immer größer geworden ist.

Checkt euer Handy vorab auf die Funktion

Bevor ihr euch aber jetzt einfach diese kostenlose Android-App sichert, die so viele Rechte von euch haben will, checkt vorher in der Kamera-App oder bei den vorinstallierten Apps eures Handys, ob diese Funktion nicht schon vorinstalliert ist. Besonders bei High-End-Smartphones braucht man keine zusätzliche App mehr, da die Kamera an sich den Inhalt schon erkennt und die Daten schnell entschlüsselt. Falls ihr ein Handy ohne QR-Code-Scanner besitzt, könnt ihr hier natürlich zuschlagen. Die App ist mit 4,7 Sternen im Google Play Store hervorragend bewertet.