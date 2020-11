Hersteller machen es sich mit Smartphones, Smartwatch-Modellen und Fitnesstrackern zur Aufgabe, Gesundheit und Wohlbefinden der Nutzer zu verbessern. Auch Apps spielen dabei eine Rolle. Eine, die besonders beim Entspannen helfen soll, gibt es jetzt kostenlos.

White Noise+ derzeit kostenlos – in vollem Umfang

Zum Relaxen, Meditieren und zum Schlafen eignet sich die App White Noise+ laut Beschreibung in Apples App Store. Das Programm für iOS, das man nach der Installation auch auf der Apple Watch nutzen kann, erlaubt es dem Anwender, ganz eigene Klangwelten zum Entspannen zu erschaffen. Wer rasch zuschlägt, bekommt den vollen App-Umfang derzeit geschenkt.

Herunterladen kann man White Noise+ kostenlos. Wer alle Funktionen nutzen und Werbeanzeigen ausblenden will, muss die Vollversion per In-App-Kauf freischalten – das kostet normalerweise 2,99 Euro. Nicht so aktuell: Derzeit gibt es das Gesamtpaket gratis. Dafür öffnet man die App nach dem Download, tippt links oben auf das Menü, dann auf den Hinweis zur Vollversion oben und schließlich auf „Unlock everything“.

Zum vollen Umfang gehört auch ein Sleeptimer, ein Alarm und ein Dunkelmodus für die Benutzeroberfläche. In der Hauptoberfläche der App kann man sich eigene Sounds aus unterschiedlichen Elementen – etwa Regen, Donner und Vogelgezwitscher – selbst zusammenstellen, ihre Intensität und relative Lautstärke im Mix bestimmen. Was gefällt, lässt sich als neue Vorlage abspeichern. Die App selbst liefert ein paar fertige Zusammenstellungen bereits mit.

Ebenfalls kostenlos: Breathe+

Breathe+, eine weitere App mit einem Fokus auf Atemübungen, ist derzeit ebenfalls kostenlos. Auch hier muss man die Vollversion nach dem Download per In-App-Kauf freischalten – aktuell ist dieser wie bei White Noise+ kostenlos.

Hinweis: Bitte überprüft vor dem Freischalten der Vollversionen, ob dort auch tatsächlich von 0,00 Euro die Rede ist. Die Aktion könnte bereits vor dem Wochenende ablaufen.