Abgeschlagene Arme, abgetrennte Beine und Blut im Überfluss – Epic verschenkt den Mittelalter-Multiplayer-Hit Mordhau. Hier könnt ihr euch in groß angelegten Schlachten mit bis zu 64 Spielern gleichzeitig messen.

Epic verschenkt Mittelalter-Battlefield Mordhau – aber nur noch wenige Stunden

Immer donnerstags haut Steam-Rivale Epic in seinem hauseigenen Shop neue Gratis-Games raus. Während das Angebot an kostenlosen Spielen in den letzten Wochen eher zu wünschen gelassen hat, kann sich die aktuelle Auswahl durchaus sehen lassen.

Denn seit dem 13. April 2023 verschenkt Epic Games das brutale Mittelalter-Spiel Mordhau im Epic Games Store – aber das Angebot läuft nur noch wenige Stunden. Um 17:00 Uhr ändert sich bereits das Gratis-Portfolio wieder. Wer sich Mordhau also noch nicht gesichert hat, sollte das schleunigst nachholen.

81 Prozent der Steam-Spieler bewerten Mordhau positiv.

Ihr habt von Mordhau noch nichts gehört? Dann schaut euch am besten den Trailer an. Hier gibt es erste Spielszenen zu sehen:

Dino-Shooter Second Extinction ebenfalls gratis zu haben

Wem Mordhau nicht taugt, wird vielleicht mit dem zweiten Gratis-Spiel glücklich. Denn die Early-Access-Version von Second Extinction wird ebenfalls noch bis 17:00 Uhr verschenkt. Im Ego-Shooter müsst ihr euch alleine oder mit bis zu zwei Freunden gegen anrückende Horden von mutierten Dinosauriern verteidigen. Dafür stehen euch sechs Helden und 11 verschiedene Waffen zur Verfügung, die ihr zudem verbessern könnt.

Auf Steam fallen die Bewertungen der Spieler mit 72 Prozent größtenteils positiv aus.

Im Trailer gibt es erste Gameplay-Szenen von Second Extinction zu sehen:

Weder Mordhau noch Secon Extinction sind das Richtige für euch? Dann schaut doch einfach nach 17:00 Uhr nochmal im Epic Games Store vorbei. Dann verschenkt der Online-Store nämlich zwei neue Spiele: Beyond Blue und Never Alone. Diese sollten für etwas mehr Entspannung sorgen als die aktuelle Auswahl.

