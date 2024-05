Statt 35,99 Euro jetzt gratis: Epic schenkt euch brutale Mittelalter-Action

PC-Spieler können das nächste Gratis-Game im Epic Games Store abstauben – aber nur für kurze Zeit. Eine Woche lang gibt’s Chivalry 2 kostenlos im Shop. Ein echter Kracher, wenn ihr Bock auf brachiale Mittelalter-Action habt.

Chivalry 2 kostenlos im Epic Games Store

Schnappt euch euren Knappen, euer Schwert und euren Schild – es wird mal wieder Zeit, für Ruhm und Ehre in die Schlacht zu ziehen! Wer ein großer Fan von Mittelalterschlachten ist, dürfte Chivalry 2 bereits gut kennen.

Der Mehrspieler-Mittelalter-Action-Hit lässt euch auf bis zu 63 andere Spieler auf großen Schlachtfeldern los. Ob ihr euch dem gegnerischen Team im Nahkampf mit Breitschwert und Ritterrüstung entgegenstellt, oder aber lieber im Hintergrund mit eurem Bogen steht und eure Feinde von Weitem aufs Korn nehmt, ist euch überlassen.

Dass vor allem im Nahkampf bei einem soliden Treffer nicht nur Blut, sondern auch gerne mal das eine oder andere Körperteil durch die Luft fliegt, sollte euch vor der Installation bewusst sein. Stellt also euch und euren Magen darauf ein.

Am besten werft ihr einen Blick in den offiziellen Trailer. Auf diese Weise findet ihr schnell heraus, ob das Spiel das Richtige für euch ist:

Chivalry 2: Steam-Trailer

Normalerweise kostet Chivalry 2 im Epic Games Store stolze 35,99 Euro, aktuell könnt ihr euch das Spiel jedoch gratis sichern – aber nur für kurze Zeit. Bis zum 6. Juni 2024 könnt ihr kostenlos zuschlagen (im Epic Games Store anschauen), danach endet die Gratis-Aktion im Shop wieder.

Für wen lohnt sich Chivalry 2?

Mit einem Metascore von 82 Punkten und 80 Prozent positiven Bewertungen auf Steam wird klar: Chivalry 2 bietet echt solide Action für alle Genre-Fans. Viele langjährige Spieler beschweren sich jedoch darüber, dass die Entwickler dem Spiel nicht ihre volle Aufmerksamkeit widmen (Quelle: Metacritic / Steam). Updates gibt es nur noch sporadisch, sodass es schon mal Wochen oder gar Monate dauern kann, bis ein ärgerlicher Fehler beseitigt ist.

Wer sich daran jedoch nicht stört, sollte dem Spiel dennoch mal eine Chance geben. Ob ihr einfach nur im Free for All gegen alle Spieler in der Arena in die Schlacht zieht oder auf den größeren Karten versucht, Burgen zu stürmen, die von dem Verteidiger-Team gehalten werden und dabei objektbasierte Spielziele absolviert, bleibt euch überlassen. Chivalry 2 bietet eine solide Auswahl unterschiedlicher Spielmodi an.

Bis zum 6. Juni 2024 könnt ihr euch Chivalry 2 noch kostenlos im Epic Games Store sichern (im Epic Games Store anschauen).

