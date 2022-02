Es gibt immer wieder Situationen, in denen man sich etwas Zeit vertreiben muss. Oft hat man einfach nichts mehr auf dem Smartphone zu tun und wünscht sich, man hätte ein Spiel installiert. Für genau diese Situation sollte man sich jetzt die aktuell kostenlose Android-App „Bricks Breaker Pro“ sichern. Man spart sich so 4,09 Euro und bekommt eine echte Herausforderung.

Android-App kostenlos: „Bricks Breaker Pro“ gratis statt für 4,09 Euro

Wer eine neue Herausforderung sucht, sollte sich jetzt „Bricks Breaker Pro“ sichern. Die Android-App wird im Google Play Store aktuell kostenlos angeboten. Normalerweise muss man dafür 4,09 Euro bezahlen. Sie gilt als stark süchtig machend, denn der Schwierigkeitsgrad steigt von Level zu Level. Da es über 500 Level gibt, möchte man immer weiter vorankommen. Zu Beginn bekommt man schnell das Gefühl, dass man das Spiel im Griff hat, bis man dann irgendwann zu einem Level kommt, das unüberwindbar wirkt. Schafft man es dann doch, ist die Freude umso größer.

Bricks Breaker Pro Entwickler: TRYONI ARTS

Die Android-App „Bricks Breaker Pro“ ist aktuell kostenlos im Google Play Store zum Download. Die Aktion läuft bis zum 14. Februar 2022 – falls der Entwickler die Aktion nicht vorzeitig beendet. Vor dem Download solltet ihr also noch einmal nachschauen, ob das Spiel weiterhin kostenlos ist.

Was taugt die kostenlose Android-App?

„Bricks Breaker Pro“ wurde bisher über 100.000 Mal heruntergeladen und hat 3,9 von 5 Sternen erhalten. Das ist eine ziemlich gute Bewertung, denn oft wird nicht die App an sich kritisiert, sondern bestimmte Level im Spiel, die im späteren Verlauf angeblich nicht zu schaffen sind. Das Spiel wird nun einmal von Level zu Level schwerer, deswegen macht es irgendwann auch so süchtig, denn man möchte bestimmte Level unbedingt schaffen möchte. Wer sich daran versuchen möchte, sollte also zuschlagen.