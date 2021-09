Im Google Play Store gibt es aktuell eine Android-App kostenlos, die sonst 4,19 Euro kostet. Mit „Weather App Pro“ erhaltet ihr nicht nur aktuelle Wetterinformationen, sondern könnt auch auf das Wetterradar zugreifen und so eine genaue Vorschau auf das kommende Wetter bekommen.

Android-App kostenlos: „Weather App Pro“ gratis statt für 4,19 Euro

Das Wetter in Deutschland ist aktuell etwas unvorhersehbar. An einem Tag scheint die Sonne und es ist warm, am nächsten Tag regnet es in Strömen und es ist plötzlich viel kälter. Um so wichtiger ist es jetzt eine Wetter-App auf dem Smartphone zu haben, die über jede gefährliche Wettersituation informiert. Der Wetterbericht im Radio oder TV ist zwar nett, doch ganz so zuverlässig sind die Vorhersagen dann doch nicht immer.

Wem ein Blick aus dem Fenster nicht reicht, der kann sich aktuell die „Weather App Pro“ für Android kostenlos herunterladen. Damit bleibt man immer auf dem neuesten Stand und erhält viele zusätzliche Parameter, die in anderen Apps fehlen. Die kostenlose Aktion läuft bis zum 19. September 2021, falls der Entwickler sie nicht vorzeitig beendet.

Weather App Pro Entwickler: TOHSOFT CO., LTD (PRO APPS)

Wer sich die „Weather App Pro“-App jetzt kostenlos sichert, kann sie auch nach dem Ende der Aktion weiterhin gratis im Google Play Store herunterladen. Die App ist nämlich mit dem Google-Konto verbunden.

Weather App Pro: Was taugt die Android-App?

Es gibt viele Wetter-Apps im Google Play Store, die teilweise auch kostenlos zum Download bereitgestellt und mit Werbung finanziert werden. Ob „Weather App Pro“ die sonst verlangten 4,19 Euro wert ist? Das ist schwer zu beantworten. Klar ist aber, dass die Anwendung mit über 100.000 Downloads einen sehr guten Eindruck hinterlässt. Die über 28.000 Bewertungen mit 4,8 Sternen sind auch sehr gut. Da die Android-App aktuell kostenlos ist, stellt sich die Frage kaum. Wer eine umfangreiche Wetter-App haben möchte, der sollte hier zugreifen.