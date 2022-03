Die Fotografie mit dem Smartphone gewinnt immer mehr an Bedeutung. Mittlerweile benutzt man oft nur noch sein Handy, um Fotos zu machen, da man das Smartphone sowieso immer dabei hat. Mit der aktuell kostenlosen Android-App „Manuelle Kamera“ holt ihr alles aus den Fotos heraus.

Google Play Store Facts

Android-App kostenlos: „Manuelle Kamera“ gratis statt für 4,29 Euro

Smartphones besitzen immer mehr Kamerasensoren und bieten eine stetig bessere Bildqualität. Während Kamera-Apps in High-End-Smartphones bereits viele Einstellungsmöglichkeiten besitzen, ist man in der Mittelklasse oft nicht so gut aufgestellt. Um beim Fotografieren mehr Kontrolle zu haben und dank RAW-Ausgabe vor allem in der professionellen Bildbearbeitung am Rechner mit Adobe Photoshop, Lightroom und Lightroom-Alternativen mehr aus den Bildern zu holen, wurden Android-Apps wie „Manuelle Kamera“ entwickelt. Damit kann man viele Einstellungen beeinflussen und zusätzliche Funktionen nutzen. Nachfolgend einige der Optionen in der App:

Belichtung

Weißabgleich

ISO

Manueller Fokus

Verschlusszeit

RAW-Foto speichern

Echtzeitfilter und Farbeffekt

Zeitraffervideo

Zeitlupenvideo

Videobildrate

Intervallaufnahme

Als Mindestvoraussetzung wird Android 4.1 oder höher angegeben. Das dürften die meisten Smartphones mittlerweile erfüllen. Sollte euch die Kamera-App auf eurem Handy also nicht gut genug sein, könnt ihr „Manuelle Kamera“ aktuell kostenlos ausprobieren.

Manuelle Kamera: DSLR Camera Professional Entwickler: Lenses Inc.

Wer sich die Android-App „Manuelle Kamera“ aktuell im Google Play Store sichert, kann sie auch nach Ablauf der Aktion kostenlos herunterladen. Die Android-App wird bis zum 10. März 2022 kostenlos angeboten – falls der Entwickler die Aktion nicht vorzeitig beendet.

In diesem Video zeigen wir euch weitere nützliche Helfer:

GIGA App-Tipp: Nützliche Helfer Abonniere uns

auf YouTube

Manuelle Kamera: Was taugt die Android-App?

Die Android-App „Manuelle Kamera“ wurde über eine Million Mal im Google Play Store heruntergeladen und bekommt dort eine Bewertung von 4,3 von 5 möglichen Sternen. Gelobt werden die selbsterklärende Bedienung, der einfache Aufbau und die Bildqualität. Oft beschweren sich aber auch Nutzer, dass die Kamera-App auf ihrem Smartphone abstürzt. Wer unzufrieden mit der Kamera-App auf seinem Smartphone ist, sollte „Manuelle Kamera“ mal ausprobieren. Da die App aktuell kostenlos angeboten wird, gibt es kein großes Risiko.