Es gibt Android-Apps, die man einfach besitzen sollte. Man könnte sie nämlich irgendwann benötigen. Genau das gilt auch für die Android-App von MosaLingua, die es aktuell zum Lernen der spanischen Sprache kostenlos zum Download gibt.

Android-App kostenlos: MosaLingua „Spanisch lernen“ gratis statt für 5,49 Euro

Eine fremde Sprache zu beherrschen, ist immer praktisch. Sei es im Urlaub oder um einfach mal jemandem zu helfen, der unsere Sprache nicht spricht. Die große Hürde besteht darin, eine neue Sprache zu lernen. Das klappt am besten, wenn man sich in dem jeweiligen Land befindet und gezwungen ist, die Sprache zu sprechen. Das geht natürlich nicht immer. Es gibt viele Apps auf dem Markt, die einem beim Lernen neuer Sprachen helfen wollen – so auch MosaLingua. Nachdem es bereits viele Fremdsprachen kostenlos gab, ist nun Spanisch an der Reihe.

Mit der App kann man zumindest die wichtigsten Sätze lernen, die man im normalen Alltag braucht. Genau da liegt nämlich der Clou der App. Man lernt nur die Teile der Sprache, die man auch benutzen würde. Durch Wiederholungen soll das Gelernte schneller begriffen werden und sich ein schnellerer Erfolg einstellen. Die Wörter und Sätze werden in der App von Muttersprachlern gesprochen, sodass man direkt die korrekte Aussprache hören und lernen kann. Die kostenlose Aktion gilt nur noch heute.

MosaLingua: Was taugt die Android-App?

Die Bewertungen sind durchaus positiv. Die Android-App wurde über 100.000 Mal heruntergeladen und hat 4,5 Sterne bei über 5.100 Bewertungen. Sobald andere Sprachen kostenlos angeboten werden, werden wir euch zeitnah informieren. Bisher gab es Portugiesisch, Italienisch, Englisch, Deutsch und Russisch. Das Angebot ist zeitlich begrenzt.