Früher kannte jedes Kind und jeder Erwachsene gleich mehrere, doch in der heutigen Welt sind die praktischen Helferlein in Vergessenheit geraten – zu Unrecht. Mit der im Google Play Store aktuell kostenlos erhältlichen Android-App lernt ihr mehr als 150 von ihnen kennen und könnt sie mithilfe einer Schritt-für-Schritt-Anleitung nachmachen. Im Notfall könnte das sogar euer Leben retten.

Google Play Store Facts

Android-App kostenlos: Knoten 3D gratis statt 5,99 Euro

Ob beim Segeln, Klettern oder Angeln: Knoten sind unverzichtbar, wenn es darum geht, einen festen Halt herzustellen. Viele Menschen sind heutzutage mit der Knotenkunde aber nicht mehr vertraut. Das ist nicht nur ein bedauerlicher Kulturverlust, im Ernstfall könnte das sogar Leben kosten – etwa auf See oder beim Klettern. Genau hier setzt die Android-App „Knoten 3D“ an. Normalerweise schlägt die App mit 5,99 Euro zu Buche, für kurze ist die praktische Anwendung jetzt aber kostenlos verfügbar.

Insgesamt sind in der kostenlosen Android-App mehr als 150 Knoten zu finden, die in mehrere Kategorien aufgeteilt sind. Die Spannbreite ist groß: Von Spezialkonten fürs Campen oder Angler über Dekorativ-Knoten bis hin zu Kletter-Knoten ist alles dabei. Alle Konten werden übersichtlich in einer 3D-Darstellung abgebildet und lassen sich rotieren und zoomen.

Knots 3D Entwickler: Nynix LLC

Hinweis: Wer sich die Android-App „Knoten 3D“ jetzt kostenlos sichert, kann sie später jederzeit wieder kostenlos installieren.

Alle Knoten sind als Schritt-für-Schritt-Anleitung vorhanden. Besonders praktisch: Die App bietet eine Reihe von Sprachen an, unter anderem Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch, Türkisch oder Englisch.

In diesem Video zeigen wir Apps, die auf keinem Handy fehlen dürfen:

Knoten 3D: Wie schlägt sich die Android-App?

Regulär kostet „Knoten 3D“ 5,99 Euro, ist derzeit aber gratis zu haben. Mit 4,8 von 5 möglichen Sternen stößt die Android-App im Google Play Store auf ein positives Echo, über 16.000 Mal wurde sie insgesamt bewertet. „Die App ist sehr einfach und intuitiv zu händeln und hat alles was man zu Knoten wissen und erklärt haben möchte“, kommentiert etwa ein Nutzer. „Super App. Da haben sich die Entwickler Mühe gegeben“, schreibt ein anderer.