Wer Facebook, Instagram oder auch WhatsApp nutzt, der unterliegt diversen Beschränkungen, nicht zuletzt wenn es um die Länge von Videos in sogenannten „Stories“ geht. Mit der iPhone-App „Continual für Instagram“ schlägt man dem aber ein Schnippchen – aktuell für kurze Zeit kostenlos, sonst knapp 8 Euro.

Nutzerinnen und Nutzer von Instagram wissen: Ein Video innerhalb einer Instagram-Story darf nicht länger als 15 Sekunden sein, ähnliche Beschränkungen gibt's auch bei FaceBook Stories und WhatsApp. Wer sich damit jedoch nicht abfinden möchte, der sollte sich mal die App „Continual für Instagram“ näher anschauen. Kostet regulär 7,99 Euro, gibt's gegenwärtig aber kostenlos für eine kurze Zeit für iPhone und iPad.

8 Euro gespart: iPhone- und iPad-App knackt Facebook-Beschränkung

Was kann die App und wie trickst sie Facebook und Co. eigentlich aus? Das längere Video wird einfach und automatisch in kurze Clips aufgeteilt – wahlweise mit einer Länge von jeweils 15, 20 oder 60 Sekunden. Passend also je nach Art der Beschränkung für Facebook, Instagram oder auch WhatsApp. Die Clips landen dabei direkt in der Kamerarolle des iPhones beziehungsweise iPads und können von dort dann hochgeladen werden. Damit dies besser gelingt, werden diese beispielsweise auch nummeriert. Ziemlich clever gelöst.

„Continual für Instagram“ auf einem Blick. (Bildquelle: Apple App Store)

Wichtig: Werbung oder In-App-Käufe gibt's keine – die App ist derzeit also wirklich kostenlos, die knapp 8 Euro im App Store kann man sich demnach tatsächlich im Moment sparen.

Bitte vor dem Download den Preis nochmals checken, da leider nicht bekannt ist, wie lange es die App noch kostenlos gibt:

Continual für Instagram Entwickler: Thilina Solomons

Wie gut ist die App, lohnt der Download?

Doch was taugt die App, was sagen die Nutzerinnen und Nutzer über „Continual für Instagram“? Im deutschen App Store erhält die App gegenwärtig 4,2 von maximal 5 möglichen Sternen, im US-Store sieht es noch besser aus: 4,7 von 5 Sternen bei fast 900 Bewertungen. Stellvertretend sei eine Meinung herausgegriffen (übersetzt):

Tut genau das, was es sagt, ohne Probleme!

Sehr zufrieden mit dieser App. Ja, man muss bezahlen, aber wenn man Videos auf Instagram veröffentlichen will, ist dies die beste Option. Ist bei mir noch nie abgestürzt, funktioniert schnell, einfach zu bedienen und unkompliziert. Ein ausgezeichneter Kauf.

Kurz und gut: Auf jedem Fall einen Versuch wert, wenn der dann noch aktuell kostenlos ist, sollte man zuschlagen. Wer die App verwenden möchte, der benötigt ein iPhone oder iPad mit iOS 12 oder höher, auch auf einem M1-Mac läuft die Anwendung. Der Speicherplatzbedarf ist mit circa 2 MB nicht der Rede wert.

Nicht vergessen: Vor dem Download bitte nochmals den Preis überprüfen, wir wissen nämlich nicht, wie lange die App noch kostenlos sein wird. Zuletzt war dies im letzten Jahr für 2 Tage der Fall.