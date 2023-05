Wacken, Rock am Ring, Wu-Tang, Nature One … auch dieses Jahr geht's wieder rund in Deutschland. Damit du im Festivalsommer sorglos Spaß haben kannst, solltest du vorher wichtige Maßnahmen zum Schutz deiner Ohren treffen.

Vielleicht kennst du dieses Klingeln oder Fiepen in den Ohren am Morgen, wenn die Nacht mal wieder lang war. Egal ob Konzert oder Club – schon wenige Minuten hohe Lautstärke kann zu Beeinträchtigungen des Hörvermögens führen. Wer stundenlang extremen Pegeln ausgesetzt ist, riskiert dauerhafte Schäden. Glücklicherweise lässt sich das mit einfachen Mitteln verhindern.

Schutz vor Hörschäden: Ohropax und Alternativen

Die vielleicht bekannteste Lösung in Sachen Gehörschutz sind flexible Stöpsel aus Wachs oder Schaumstoff. Bekannte Markennamen sind etwa „Ohropax“ oder „3M“.

Solche Ohrstöpsel sind relativ günstig und auch im Flugzeug oder bei einer Bahnfahrt zu gebrauchen. Der Nachteil: Sie dämmen zwar wirkungsvoll den Lärm ab – sind aber nicht so gut für den Musikgenuss geeignet. Sie lassen alles leiser, aber auch dumpf und unnatürlich klingen.

High-End-Gehörschutz von Sennheiser und Alternativen

Wer einen Gehörschutz für Musikkonzerte sucht, sollte sich abschauen, was die Profis auf und hinter der Bühne nutzen. Hier kommen spezielle Stöpsel zum Einsatz, die die Lautstärke effektiv absenken aber dabei den Klangcharakter der Musik weitestgehend unangetastet lassen. Kurz: Die Musik klingt so, wie sie klingen soll, ist aber keine Gefahr mehr fürs Gehör.

Der deutsche Kopfhörerhersteller Sennheiser hat eine Neuentwicklung vorgestellt, die so funktioniert. Die Sennheiser SoundProtex Plus sind aus Silikon und können beliebig oft wiederverwendet werden. Durch die wechselbaren Filter lässt sich Schalldämpfungsstufe an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Sennheiser verspricht dabei vollen Klang, bei dem „alle musikalischen Details erhalten“ bleiben. Die Sennheiser SoundProtex Plus können beim Hersteller vorbestellt werden und sind ab Ende Mai 2023 für 79,90 Euro verfügbar.

Ein solcher Profi-Gehörschutz ist wesentlich teurer als einfache Schaumstoffstöpsel – wer aber häufig auf Festivals und Konzerte geht, sollte diese Anschaffung unbedingt in Betracht ziehen. Denn in Hinblick auf einen dauerhaften Hörschaden ist das am Ende keine riesige Investition. Auch aus dem mittleren Preisbereich gibt es einige Silikon-Stöpsel, die sich zum Musikhören eignen, etwa von Alpine oder von Schallwerk (bei Amazon anschauen).

