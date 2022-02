Ob Verbrenner-Verfechter oder E-Auto-Fan, auf eines können wohl alle Autofahrer sich einigen: Mit dem Auto der Wahl im Stau zu stehen, ist so ziemlich das nervigste, was unterwegs passieren kann. Eine der beliebtesten Großstädte Deutschlands trifft es besonders hart.

Ob auf dem Weg von oder zur Arbeit, in den Urlaub auf der Autobahn oder im Verkehrschaos mancher Großstädte: Autofahrer kennen Staus – und die meistens zur Genüge. Der bekannte Karten- und Navigationsdienst TomTom weiß, wo es die deutschen Autofahrer besonders hart erwischt.

Hamburg auf Platz 1: TomTom beweist, dass Autofahrer an der Elbe am längsten im Stau stehen

Nach der Auswertung der Daten – sie stammen aus TomToms Navigationsgeräten, in Fahrzeugen integrierten Navi-Systemen sowie der Navigations-App – stehen in Deutschland die Hamburger auf Platz 1 der Staustatistik. Verglichen mit der normalen Verkehrssituation in Hamburg steigt das Stau-Level um 31 Prozent. Als normale Verkehrssituation gilt bei TomTom eine Zeit, in der keine Probleme den Verkehr behindern.

Bedeutet: Die Fahrzeit für eine bestimmte Strecke in Hamburg war 2021 bei Stau im Durchschnitt um 31 Prozent länger als ohne. Als einzige andere deutsche Stadt erreicht Wiesbaden ebenfalls 31 Prozent, nur gab es hier eben weniger Staus, weshalb die hessische Hauptstadt auf Platz 2 landet. In beiden Städten stehen Autofahrer durchschnittlich 71 Stunden oder fast genau drei Tage pro Jahr mit dem Auto, ohne nennenswert vor oder zurück zu können (Quelle: TomTom).

Die Top 3 wird wenig überraschend von Berlin komplettiert (30 Prozent). Neben weiteren Großstädten wie Bremen, München oder Köln tauchen auch einige kleinere wie Nürnberg oder Münster im Ranking auf – das ist die deutsche Top 10:

Hamburg Wiesbaden Berlin Aachen Nürnberg München Kassel Dresden Stuttgart Köln

International stehen die deutschen Städte 2021 nicht allzu schlecht dar: Hamburg landet im Vergleich mit dem Rest der Welt auf Platz 69. Die längste Zeit im Stau verbrachten Autofahrer in Istanbul. Hier beträgt das Staulevel laut TomToms Berechnungen 62 Prozent, 142 Stunden gingen jedem Fahrer und jeder Fahrerin im Jahr verloren.

Für Autofahrer gehört eine Navigations-App zur Standardausrüstung auf dem Smartphone – was außerdem nicht fehlen darf:

Staulevel in Deutschland: Corona lässt grüßen

Interessant: Keine der deutschen Städte im TomTom-Vergleich kommt 2021 beim Staulevel über ihr jeweiliges Niveau vor Corona. Ein Großteil hat zwar im Vorjahresvergleich zu 2020 wieder etwas zugelegt. Verglichen mit 2019 ist aber meist ein Minus zu verbuchen. Bielefeld, Dresden und Aachen sind wieder auf dem gleichen Stand wie 2019.