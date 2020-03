Da viele Gaming-Events verschoben und gestrichen wurden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sollen Online-Alternativen den Spielern trotzdem die Möglichkeit geben, von den geplanten Ankündigungen zu profitieren.

Via Twitter kündigte der Produzent und Moderator von Gaming-Events Geoff Keighley die „Spring Edition“ des Steam Game Festivals an. Bereits heute Abend, am 18. März, soll es ab 18 Uhr losgehen.

Surprise! @thegamefestival returns tomorrow to @Steam with 40+ new games you can play at home, which were originally set for GDC. This is the Spring edition of @thegamefestival pic.twitter.com/lD7LE509Ge

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 17, 2020