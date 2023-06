Knapp zwei Jahre nach seinem Release kann sich der populäre Shooter Gunfire Reborn über ein Revival in den Steam-Charts freuen – ein brandneuer DLC und ein attraktiver Rabatt katapultieren den Fan-Liebling derzeit zurück in die Bestseller-Liste.

Der charmante Roguelite-Shooter Gunfire Reborn ist im November 2021 erschienen und kann sich aktuell wieder weit oben in den Steam-Charts etablieren. Ausschlaggebend dafür dürfte der neue DLC Artisan and Magician sein, wobei natürlich auch der 35-Prozent-Rabatt nicht zu verachten ist.

Gunfire Reborn: Shooter-Liebling reduziert auf Steam

In Gunfire Reborn wartet ein rasantes Shooter-Abenteuer im charmanten Comic-Celshade-Look auf euch. Ihr müsst euch durch zahlreiche Level voller Banditen und anderen Feinden ballern und stoßt dabei durch die Roguelite-Todeszyklus-Mechanik immer wieder auf neue Herausforderungen, auf die ihr mit euren Charakter-Builds reagieren müsst. Das Game könnt ihr entweder im Singleplayer oder in Koop-Teams mit bis zu vier Spielern zocken.

Schaut euch hier den Trailer zum neuen DLC von Gunfire Reborn an:

Gunfire Reborn: Artisan and Magician DLC-Trailer

Der neue DLC Gunfire Reborn: Artisan and Magician bringt nun zwei weitere Charaktere und vier neue Waffen ins Spiel. Um den Release zu feiern, könnt ihr euch das Basisspiel auf Steam derzeit für nur 10,91 Euro statt 16,79 Euro sichern. Das Angebot für den gefeierten Shooter – 93 Prozent der über 73.000 Spielerwertungen sind positiv – läuft noch bis zum 15. Juni 2023. Den DLC könnt ihr euch bis zum 7. Juni für 5,12 Euro statt 5,69 Euro schnappen.

Gunfire Reborn Duoyi Games

Steam-Charts: Shooter-Hit stürmt die Top 10

Gunfire Reborn kann sich aktuell über einen starken fünften Platz in den Steam-Charts freuen, während der DLC Artisan and Magician immerhin noch auf Rang 10 landet. Somit dominiert der bunte Shooter die Top 10, in der momentan mit Counter-Strike: Global Offensive, Lost Ark, War Thunder und Summoners War: Chronicles besonders viele Free-to-Play-Spiele enthalten sind. (Quelle: Steam)

Wenn euch die originell designten Charaktere in Gunfire Reborn gefallen, könnt ihr euch schon auf den nächsten PlayStation-Port auf Steam freuen:

