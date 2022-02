Die Steam-Topseller-Liste spricht eine eigene Sprache, was das momentan meistgekaufte Spiel angeht. Und in dieser Sprache hat ein Fantasy-RPG ganz klar die Nase vorn.

From Softwares Dark-Souls-Nachfolger Elden Ring hat die Besteller-Liste auf Steam im Griff. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, denn bisher hatte Lost Ark den Thron der Liste inne. Mit dem heranrückenden Release von Elden Ring zeigen die Spieler jedoch, dass sie Entwickler From Software vertrauen – und das Spiel bereits jetzt in großer Zahl vorbestellen.

Schaut in den Trailer für einen Vorgeschmack auf Elden Ring:

[Deutsch] ELDEN RING - Story Trailer

Die meistgewünschten Spiele auf Steam Anfang 2022

Auch in der Liste jener Spiele, welche die Wishlists kontrollieren, ist Elden Ring auf Platz 1. Unter den Top 10 befinden sich außerdem Starfield, Hollow Knight: Silksong und Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Hier sind die ersten zehn Plätze der meistgewünschten Spiele auf Steam in der entsprechenden Reihenfolge:

Elden Ring Party Animals Hollow Knight: Silksong The Day Before Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Starfield S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Frostpunk 2 LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Warhammer 40,000: Darktide

Elden Ring wird voraussichtlich am 25. Februar 2022 erscheinen, während sich Starfield auf einen Release am 11. November 2022 vorbereitet. Einige der sehnsüchtig erwarteten Spiele haben allerdings gar keinen Release-Termin – wie etwa das verrückte Atomic Heart, welches weiter unten in der Liste auftaucht, oder auch Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

Neben Elden Ring und Dying Light 2 Stay Human dominiert noch ein dritter Release den Jahresanfang 2022, nämlich Horizon Forbidden West, das am 18. Februar 2022 exklusiv für PS4 und PS5 erschienen ist. Schaut in unsere Test zu Dying Light 2 Stay Human und Horizon Forbidden West, um euch einen Überblick zu verschaffen!