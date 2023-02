Ein für Strategie-Fans unverzichtbares Highlight sorgt derzeit in den Steam-Charts für Wirbel. Mit Age of Empires 4: Anniversary Edition ist ein moderner Genre-Klassiker für kurze Zeit stark reduziert, der nun deswegen in der Bestseller-Liste landet.

Age of Empires gehört ohne Zweifel zu den Reihen, die jeder Strategie-Fan kennen sollte. Der neueste Eintrag, Age of Empires 4, setzt die Tradition der Echtzeit-Reihe nahtlos fort und bietet mehrere Zivilisationen, deren Schicksal ihr wesentlich prägen und mitgestalten könnt. Die Anniversary Edition des beliebten Spiels hat noch mehr Content im Gepäck und ist auf Steam derzeit um satte 40 Prozent im Preis reduziert.

Age of Empires 4: Strategie-Hit auf Steam im Angebot

In Age of Empires 4: Anniversary Edition stehen euch vier verschiedene historische Kampagnen sowie im freien Spiel 10 Zivilisationen zur Verfügung. Ihr könnt euer eigenes Imperium errichten, es durch die geschickte Nutzung von Ressourcen weiterentwickeln und es gegen feindliche Truppen verteidigen. Auch Online-Multiplayer ist in Form von PvP- und PvE-Modi möglich.

Schaut euch hier den offiziellen Gameplay-Trailer zu Age of Empires 4 an:

Age of Empires IV - Official Gameplay Trailer

Mit über 35.000 sehr positiven Bewertungen hat sich Age of Empires 4: Anniversary Edition bei der Steam-Community als Strategie-Liebling etabliert. Nun ist das Echtzeit-Highlight auf der PC-Plattform um 40 Prozent reduziert – aktuell könnt ihr es euch für 23,99 Euro statt 39,99 Euro sichern. Das Angebot gilt allerdings nur noch bis zum 23. Februar 2023.

Age of Empires IV: Anniversary Edition Relic Entertainment

Steam-Charts: Neuerscheinungen dominieren die Bestseller-Liste

Age of Empires 4 stürmt dank des Rabatts bis in die Top 10 der Steam-Charts vor – doch ganz oben auf der Liste sitzen zwei kürzlich erschienene Spiele. Harry-Potter-Abenteuer Hogwarts Legacy belegt nach wie vor den ersten Rang, während der brandneue Shooter Atomic Heart direkt zum Release auf den zweiten Platz springt. (Quelle: Steam)

