Kurz nach dem Release hat sich ein neues Fantasy-Strategie-Spiel in den Steam-Charts festgesetzt – die Mischung aus Magie, Eroberung und Aufbau einer mächtigen Armee in Spellforce: Conquest of Eo kommt bei den Spielern gut an.

Steam Facts

Das Strategie-Spiel Spellforce: Conquest of Eo ist am 3. Februar 2023 auf Steam erschienen – und kurz nach seinem Release hat es bereits einen starken Eindruck bei der Community hinterlassen. Der rundenbasierte Fantasy-Hit ist derzeit um 20 Prozent im Preis reduziert und kann sich weit oben in den Bestseller-Charts etablieren.

Spellforce: Conquest of Eo ist neuer Strategie-Hit auf Steam

In Spellforce: Conquest of Eo, dem brandneuen Strategie-Spiel von Publisher THQ Nordic, habt ihr die Aufgabe, als Zauberlehrling die Welt von Eo zu erkunden und dabei die Macht eures magischen Turms zu vergrößern. Ihr baut eure Armee aus und nutzt besondere Helden, um eure Ziele zu erreichen und eure Rivalen in die Schranken zu weisen.

Schaut euch hier den Trailer zu Spellforce: Conquest of Eo an:

Spellforce: Conquest of Eo Release-Trailer

Conquest of Eo ist der neueste Eintrag in dem Spellforce-Franchise, das bereits mehrere RPG- und RTS-Highlights hervorgebracht und eine treue Fan-Gemeinde aufgebaut hat. Auch das neueste Spiel kommt derzeit bei den Spielern auf Steam gut an und kann sich bei 346 abgegebenen Stimmen über eine größtenteils positive Bewertung freuen. Aktuell könnt ihr euch das Strategie-Spiel mit einem Rabatt von 20 Prozent sichern – bis zum 10. Februar kostet Spellforce: Conquest of Eo auf Steam nur 23,99 Euro statt 29,99 Euro.

SpellForce: Conquest of Eo Owned by Gravity

Steam-Charts: Horror-Hits und jede Menge Fantasy

Während sich Spellforce: Conquest of Eo kurz nach dem Release in die Top 10 der Bestseller-Liste auf Steam schleicht, dominiert Hogwarts Legacy vor dem offiziellen Release am 10. Februar die Charts. Davon abgesehen kommen momentan aber auch Horror-Fans voll auf ihre Kosten – das Remake von Dead Space kann sich ebenso wie Dying Light 2 in den Charts behaupten. Auch der Newcomer No One Survived liefert derzeit ein starkes Debüt ab.

Fantasy satt gibt es auch im kommenden RPG Wo Long: Fallen Dynasty, das Team Ninja unter anderem auch auf Steam groß raus bringen will:

