In der Bestseller-Liste von Steam meldet sich aktuell ein durchaus kontroverser Shooter-Simulator zurück. 6 Jahre nach dem Release nimmt theHunter: Call of the Wild wieder die Top 10 ins Visier – auch dank eines brandneuen Updates.

Die Jagd-Simulation theHunter: Call of the Wild hat sich 6 Jahre nach der Veröffentlichung wieder in die Steam-Bestseller geschlichen. Grund dafür dürfte die neue Expansion Emerald Coast Australia sein, die ebenfalls derzeit in den Charts landen kann. Die Steam-Community scheint sich an dem realitätsnahen Jagdszenario demnach nicht zu stören.

theHunter: Call of the Wild – Steam-Community zockt Shooter-Simulator

Wie der Name bereits verrät, begebt ihr euch in theHunter: Call of the Wild auf die Jagd. Ihr könnt entweder allein oder mit Freunden durch verschiedene Biome einer Open World streifen und bekommt dort je nach Revier unterschiedliches Wild vor die Flinte. Für eine erfolgreiche Jagd stehen euch diverse unterschiedliche Waffentypen sowie Lockmittel und anderes Werkzeug zur Verfügung.

Schaut euch hier den Trailer zu theHunter: Call of the Wild an:

theHunter Classic – offizieller Trailer

Als Jagdsimulation sorgt theHunter: Call of the Wild bei manchen Spielern sicherlich für Bauchschmerzen. Für Tierfreunde eignet sich der Shooter jedenfalls nicht besonders – auch wenn ihr theoretisch einfach nur durch die malerischen Landschaften streifen könnt, ohne einen Schuss abzugeben. Die Fan-Community ist von theHunter allerdings vollends überzeugt. Derzeit hat das Spiel eine sehr positive Bewertung auf Steam bei über 110.000 abgegebenen Stimmen. Ihr könnt euch das Basis-Spiel aktuell für 19,99 Euro schnappen.

theHunter: Call of the Wild™ Expansive Worlds

Steam-Charts: Jagd-Simulation auf der Pirsch

Derzeit landet theHunter: Call of the Wild auf Platz 6 der Steam-Charts – bereits auf Rang 8 folgt die neue Erweiterung theHunter: Call of the Wild: Emerald Coast Australia, die euch nach Down Under verschlägt und unter anderem eine neue Map und mehrere neue Tierarten hinzufügt. Wer Tiere lieber großzieht als sie zu jagen sollte sich in der Bestseller-Liste auf Platz 7 aktuell den Simulator Planet Zoo nicht entgehen lassen.

Ein Multiplayer-Shooter hat vor Kurzem ebenfalls die Steam-Community begeistert:

