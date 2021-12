Shooter-Freunde aufgepasst! An der Steam-Front hat sich ein neuer Kandidat an die Spitze der Topseller geschlichen und begeistert die PC-Spieler. Als Belohnung sahnt das neue Ready or Not echte Traumwertungen ab. Was der Shooter so auf dem Kasten hat, schauen wir uns jetzt einmal genauer an.

Ready or Not Facts

Steam hat einen neuen Shooter-Überflieger

Mit dem Release am 18. Dezember konnte sich eine neue Shooter-Hoffnung sofort auf den ersten Platz der Steam-Topseller katapultieren. Dabei handelt es sich um Ready or Not, das nun in den Early Access gestartet ist. (Quelle: Steam)

Der taktische Ego-Shooter von Void Interactive lässt euch in die Rolle eines SWAT-Mitglieds schlüpfen, das verschiedene Situationen lösen muss. Realismus hat laut Steam-Beschreibung dabei die oberste Priorität in dem actiongeladenen Shooter.

Dazu gehören das realistische Verhalten von Projektilen und Waffen. Zudem erwartet euch jede Menge Taktik mit Lagebesprechungen und Planung vor jeder Mission. Der richtige Einsatz an Ausrüstung und Einsatzkräften verleiht dem Spiel noch mehr Komplexität.

Um zu sehen, was euch im Detail in der Early Access von Ready or Not erwartet, könnt ihr dieses Video (englischer Kommentar) anschauen:

Ready or Not: Tutorial zum Early Access

Was sagen die PC-Spieler zu Ready or Not?

Ready or Not kann schon im Early Access mit einer fantastischen Wertung glänzen: Bei aktuell über 4.000 Rezensionen, staubt der FPS die Auszeichnung „Äußerst Positiv“ ab.

Ganze 96 Prozent der PC-Spieler sind von dem Game begeistert. Sie loben das nervenaufreibende Gameplay mit einem besonders herausfordernden Schwierigkeitsgrad.

Wer mit SWAT 4 seine Freude hatte, wird wahrscheinlich auch mit Ready or Not zufrieden sein – die Bezeichnung als SWAT 5 fällt des Öfteren. Das Taktiksystem sei sehr detailliert ausgearbeitet und die Karten seien hervorragend gestaltet.

Einzige Kritikpunkte zum Stand der Early-Access-Phase seien die noch spärlichen Modi und die geringe Kartenauswahl.