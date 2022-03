Im Jahr 2016 verschwand das Action-Adventure Alice: Madness Returns sang- und klanglos aus dem Angebot von Steam. Seit Kurzem ist das Spiel aber wieder zurück im Shop und ihr könnt auch auf Steam den Wahnsinnstrip ins Wunderland wagen.

Steam-Comeback für Action-Adventure Alice: Madness Returns

Das mittlerweile elf Jahre alte Alice: Madness Returns wurde 2016 aus dem Angebot von Steam verbannt. Grund dafür war ein Verifizierungsproblem seitens Publisher EA, der sich mit der Behebung offenbar fünf Jahre Zeit gelassen hat. Das Spiel ist auch bei EAs eigener Plattform Origin zu finden. Für Steam-Nutzer und -Nutzerinnen gab es aber lange Zeit kaum eine Möglichkeit, an das Spiel zu kommen. Das führte übrigens dazu, dass Steam-Keys für teilweise 100 Dollar gekauft wurden, wie ein Fan in einer Steam-Rezension schreibt. (Quelle: Steam). Von Reue ist allerdings nichts zu lesen, eher im Gegenteil.

Alice: Madness Returns - Launch Trailer

Bei Steam kostet das Spiel nun wieder 19,99 Euro. (Quelle: Steam). Alice: Madness Returns ist aktuell auch Teil der Spielebibliothek von EAs Abo-Service EA Play. Der Mix aus Action-Adventure, Hack'n'Slash und 3D-Plattformer bekommt weitestgehend positive Reviews auf Steam und viele wünschen sich eine Fortsetzung. Entwickler American McGee sucht aktuell Unterstützung für einen dritten Teil mit dem Namen Alice: Asylum. (Quelle: American McGee's Blog).

Mehr von Alice ist in Arbeit

Zumindest ein anderes Medium wird bald mehr zum Universum der Spiele bieten. Aktuell ist eine Serie zum ersten Spiel American McGee's Alice in Produktion. Das Ganze entsteht bei Radar Pictures, die unter anderen die neuen Jumanji-Filme und The Last Samurai produziert haben. American McGee's Alice hat nur wenig mit der familienfreundlichen Disney-Variante von Alice im Wunderland zu tun. Es ist eher ein Horror-Märchen, das die albtraumhafte Psyche der stark traumatisierten Alice abbildet.

