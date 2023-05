Need for Speed und Forza Horizon sind bereits seit vielen Jahren erbitterte Rivalen. Knapp anderthalb Jahre nach dem offiziellen Verkaufsstart hat es nun Forza Horizon 5 geschafft, wieder etwa Boden in den Steam-Charts gut zu machen – was nicht zuletzt an der aktuell laufenden Rabattaktion liegen dürfte.

Forza Horizon brettert wieder in die Steam-Topseller

Die Xbox Game Studios haben es mal wieder geschafft, Forza Horizon 5 in die Steam-Charts zu katapultieren. Der Open-World-Racer ist aktuell auf dem zehnten Platz der Steam-Bestseller-Liste zu finden – und liegt damit sogar knapp vor dem brandneuen Star Wars Jedi: Survivor.

Doch wie hat es das Rennspiel geschafft, nach knapp anderthalb Jahren plötzlich wieder Fahrt aufzunehmen? Das dürfte vorrangig an einer starken Rabattaktion liegen. Denn bis zum 15. Mai 2023 gibt es Forza Horizon 5 auf Steam für 32,99 Euro statt 59,99 Euro zu kaufen – das entspricht einem Rabatt von 45 Prozent (Quelle: Steam).

Forza Horizon 5 bietet eine gigantische Spielwelt und etliche Rennen, Aufträge und Herausforderungen, die euch Dutzende Stunden beschäftigen werden. Erste Gameplay-Szenen gibt es im Trailer zu sehen:

Forza Horizon 5 | Gameplay-Demo zum neuen Rennspiel

Gut zu wissen: Neben der Standard-Version des Spiels sind auch die Deluxe- und Premium-Editionen reduziert. Auch hier könnt ihr 45 Prozent sparen.

Wichtige Info für Steam-Deck-Nutzer: Forza Horizon 5 ist laut offiziellen Angaben auf der Valve-Handheld-Konsole spielbar. Einzige Einschränkung: Für manche Eingaben im Spiel müsst ihr den Touch-Screen oder die virtuelle Tastatur nutzen.

Abonnenten des Game Pass können sich den Kauf auf Steam übrigens schenken. Forza Horizon 5 ist Teil des Game-Pass-Portfolios.

Für wen lohnt sich Forza Horizon 5?

Mit Forza Horizon 5 haben es die Entwickler geschafft, vollkommen neue Maßstäbe im Rennspielsektor zu setzen – und das gilt nicht nur für den Umfang der Spielwelt. Auch in Sachen Optik, Akustik und Gameplay hat sich das Studio des Racers nicht lumpen lassen und alle Register gezogen.

Für Rennspiel-Fans ist Forza Horizon 5 also ein absolutes Must-Have – zu diesem Fazit kommen auch unsere Kollegen von spieletipps in ihrem Test:

