Beflügelt durch den Erfolg des neuen Kinofilms und einen satten Rabatt von 70 Prozent haben es die Guardians of the Galaxy zurück in die Steam-Charts geschafft. Wir erklären euch, warum das Action-RPG auch für Nicht-Comic-Fans durchaus ein Muss ist.

Marvel's Guardians of the Galaxy Facts

Die Guardians of the Galaxy sind voll im Trend

Guardians of the Galaxy Vol. 3 läuft seit dem 3. Mai 2023 im Kino und ist schon jetzt ein großer Erfolg. Neben ziemlich beeindruckenden Kritiken, darunter 95 Prozent auf Rotten Tomatoes, hat der neue Marvel-Blockbuster auch bereits mehr als 282 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt.

Der offizielle Trailer zum neuen Kinofilm:

Guardians of the Galaxy Vol. 3 | Trailer deutsch

Publisher Eidos hat sich diesen Hype zu Nutze gemacht und das dazu passende Videospiel von 2021 um knallharte 70 Prozent auf Steam reduziert. Dementsprechend bekommt ihr Marvel's Guardians of the Galaxy aktuell für 17,99 Euro – anstatt der regulären 59,99 Euro.

Marvel's Guardians of the Galaxy Eidos-Montréal

Das Angebot gilt noch bis zum 11. Mai 2023. Ihr solltet euch also schnell entscheiden!

Bei der Steam-Community kommt das bunte Action-RPG jedenfalls hervorragend an. Dort bescheinigen die Spieler dem Game einen sehr positiven User-Score von 94 Prozent.

Gelobt wird dabei vor allem der Fokus auf die komplexe Handlung, die liebevollen Dialoge und die tolle Inszenierung. Für nicht wenige Fans ist Marvel's Guardians of the Galaxy, neben den Spider-Man-Spielen von Insomniac, eines der besten Marvel-Games überhaupt.

Der attraktive Preis und der Hype durch den Kinofilm haben das Spiel dann auch direkt in die Steam-Charts katapultiert, wo es aktuell beliebter ist, als zum Beispiel Dauerbrenner GTA 5 oder das ebenfalls reduzierte Call of Duty: Black Ops 3.

PlayStation-Fans können ebenfalls sparen

Wer übrigens lieber auf der PlayStation zockt, der kann ebenfalls ordentlich sparen. Im PlayStation Store bekommt ihr das Rollenspiel momentan für 20,99 Euro. Nutzer von PS Plus Extra können den Comic-Blockbuster sogar ohne zusätzliche Kosten direkt downloaden.

