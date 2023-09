Steam-Comeback: Hochgelobter Survival-Horror dank Tiefpreis zurück in den Charts

Ein heiß geliebtes Remake schleicht sich jetzt zurück unter die Topseller von Steam. Grund dafür ist ein neuer Tiefpreis, der die PC-Spieler beim nicht einmal ein Jahr alten Survival-Horror-Hit fleißig zuschlagen lässt.

Steam Facts

Resident Evil 4 lockt mit dickem Steam-Rabatt

Erst im März diesen Jahres hat Capcom das Remake von Fan-Liebling Resident Evil 4 unter die Leute gebracht und damit total überzeugt. Auf Metacritic kassiert es starke Neunziger-Wertungen, auf der PS5 fährt es mit 93 Punkten den höchsten Score ein.

Jetzt erhält der Horror-Hit um Leon S. Kennedy seinen allerersten Rabatt auf der PC-Plattform Steam. Und dieser fällt nicht zu knapp aus. Das sonst 59,99 Euro kostende Spiel ist um ganze 34 Prozent reduziert und ist damit zum neuen Tiefpreis von 39,59 Euro zu haben.

Da warten die PC-Spieler nicht lange und stecken das Remake fleißig in ihre digitalen Warenkörbe. Das attraktive Angebot läuft noch bis zum 25. September 2023 um 19 Uhr. Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob Resident Evil 4 etwas für euch sein könnte, wartet außerdem die kostenlose Demo „Chainsaw“ zum Ausprobieren auf euch.

Resident Evil 4 CAPCOM Co., Ltd.

Hier könnt ihr euch das Gameplay des Capcom-Games zu Gemüte führen:

Resident Evil 4 Remake: Tailer

Survival-Horror-Hit springt zurück in die Steam-Charts

Dank des Steam-Rabatts ist Resident Evil 4 auch wieder in die Topseller der Valve-Plattform gespült worden. Dort macht es sich neben den ebenfalls reduzierten und hochgelobten It Takes Two und Red Dead Redemption 2 gemütlich. Auf dem Treppchen residieren nach wie vor Counter-Strike: Global Offensive sowie die Rollenspiel-Konkurrenten Starfield und Baldur’s Gate 3. (Quelle: Steam-Topseller)

Nicht nur der Erfolg gibt Resident Evil 4 recht, es genießt außerdem die höchste Wertung, die Steam zu bieten hat und ist daher eine absolute Kaufempfehlung für Survival-Horror-Fans.

Die Resident-Evil-Reihe ist für seine angsteinflößenden Gegner bekannt. Nicht umsonst findet ein bekannter Vertreter in dieser Liste der für euch schlimmsten Videospiel-Monster Platz:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.