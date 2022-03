Disco Elysium mag inzwischen ein paar Jahre auf dem Buckel haben, zum alten Eisen gehört der RPG-Geheimtipp jedoch noch lange nicht. Das beweist ein Blick in die aktuellen Steam-Bestseller. Dort macht es sich „The Final Cut“-Version gerade gemütlich – und das dürfte vor allem an einer dicken Rabattaktion liegen.

Steam Facts

Disco Elysium - The Final Cut: Rollenspiel-Tipp wird wieder zum Steam-Topseller

Die Steam-Charts halten in regelmäßigen Abständen echte Überraschungen bereit – so auch heute. Wer einen Blick in die aktuelle Liste wirft, wird dort auf dem vierten Platz Disco Elysium - The Final Cut vorfinden (Quelle: Steam). Das Rollenspiel erschien im Herbst 2019, wurde im Frühjahr 2021 jedoch noch einmal überarbeitet und als „The Final Cut“-Version veröffentlicht. Auch eine Portierung für die Nintendo Switch ist inzwischen erschienen.

Disco Elysium - The Final Cut: Offizieller Launch-Trailer

Das macht Disco Elysium zu einem RPG-Geheimtipp!

In Disco Elysium schlüpft ihr in die Rolle eines verkaterten und abgehalfterten Detektivs, der sich nicht mehr an die Geschehnisse der letzten Nacht, geschweige denn an seinen eigenen Namen erinnern kann. Trotz seiner schlechten Verfassung muss sich der gebrochene Mann zusammenreißen und einen Mordfall aufklären. Nach und nach könnt ihr euch an immer mehr Details erinnern – doch mehr wollen wir euch gar nicht über die geniale Geschichte des Spiels verraten.

Eine weitere Eigenheit des Spiels: Ein Kampfsystem gibt es nicht. Auseinandersetzungen werden entweder mit Worten oder Stärkeproben beigelegt, die auf euren Fertigkeitspunkten aufbauen. Generell ist das Spiel eher textlastig, bietet Spielern jedoch zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten an, um Einfluss auf den Verlauf der Geschichte und der Entwicklung des Charakters zu nehmen.

Diese Kombination dürfte Fans von Action-Rollenspielen wie The Elder Scrolls 5: Skyrim zwar vor den Kopf stoßen, doch genau diese Qualitäten machen aus Disco Elysium ein so faszinierendes Rollenspiel, das seinesgleichen sucht. Kein Wunder, dass der RPG-Geheimtipp nicht nur seinen Weg in die Steam-Topseller sondern auch in unsere Top 10 der PC-Spiele gefunden hat.

Auch die aktuelle Steam-Rabattaktion dürfte Disco Elysium dabei in die Karten gespielt haben. Das RPG ist aktuell 65 Prozent reduziert und kostet bis zum 4. April statt 39,99 Euro nur noch 13,99 Euro.