Steam-Dauerbrenner geschlagen: 2 Jahre altes MMO schnappt sich Bestseller-Thron

Mit frisch gebackenem DLC und saftigem Rabatt von 60 Prozent macht Amazons MMORPG New World auf Steam wieder auf sich aufmerksam. Jetzt kann es sogar den Dauerbrenner Counter-Strike 2 vom Thron der Bestseller-Liste stoßen.

Nach einem außerordentlich erfolgreichen Release im September 2021 ist es um New World in letzter Zeit etwas ruhiger geworden. Nun kann das MMORPG aus der Amazon-Games-Schmiede aber wieder für Wirbel unter den Bestsellern auf Steam sorgen, denn das Spiel ist aktuell zur Feier des neuen DLCs um 60 Prozent im Preis reduziert.

New World: Amazons MMORPG punktet auf Steam

In New World findet ihr euch in der übernatürlichen Open World von Aeternum wieder und könnt sie entweder allein, mit Freunden oder anderen Spielern erkunden. Ihr habt die Wahl zwischen vielen verschiedenen Waffen und könnt eure Charaktere mächtige Fähigkeiten lernen lassen. Die Welt bietet euch eine Vielzahl an Aktivitäten, Schätzen und Geheimnissen, die von euch entdeckt werden wollen, sowie PvE- und PvP-Inhalte.

Schaut euch hier den Trailer zum neuen DLC von New World an:

New World: Launch-Trailer zum DLC Aufstieg der Zornigen Erdkreaturen

Der neue DLC „Aufstieg der Zornigen Erdkreaturen“ (Englisch: Rise of the Angry Earth) von New World ist am 3. Oktober 2023 erschienen und kommt bei der Steam-Community bisher gemischt an. Das neue Levelcap, ein verändertes Map-Areal, eine neue Waffe und das endlich eingeführte Reit-Feature sind einigen zu wenig Inhalt für einen Preis von knapp 30 Euro, andere feiern es und sehen es als Verbesserung des Grundspiels.

Doch nicht nur der neue DLC und eine frische Season locken die PC-Spieler ins MMO, zusätzlich ist es aktuell auch noch stark im Preis reduziert – ihr könnt euch das Basisspiel (ohne DLC) für 15,99 Euro statt 39,99 Euro auf Steam schnappen, auch DLC-Bundles sind vergünstigt zu haben. Das Angebot ist noch bis zum 10. Oktober 2023 gültig.

Zum gleichen Preis bekommt ihr das Spiel übrigens auch direkt bei Amazon.

Steam-Bestseller: MMORPG legt Comeback hin

Dank des Rabatts kann sich New World aktuell nicht nur wieder in den Steam-Topsellern behaupten, sondern sichert sich gleich die Spitze. Damit verdrängt es Steam-Liebling Counter-Strike 2, welcher vor kurzem einen großen Overhaul erlebt hat. Der DLC von New World reiht sich übrigens gleich dahinter auf Platz 2 ein -trotz durchwachsener Bewertung. (Quelle: Steam-Topseller)

