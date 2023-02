2022 ist der Multiplayer-Prügel-Spaß MultiVersus als Smash-Bros-Herausforderer angetreten – doch nach einem starken Beginn hat das Spiel nun ebenso stark nachgelassen. Auf Steam bietet sich für Publisher Warner Bros. ein düsteres Bild.

Steam Facts

Viele Spiele machen auf Steam die Erfahrung, dass die Spielerzahlen aus der Hochzeit rund um den Release nicht aufrecht erhalten werden können. Aber wenn die Zahlen um 99 Prozent in den Keller rauschen, dann liegt meistens etwas im Argen. Der Online-Brawler MultiVersus muss nun genau diese Erfahrung machen: Fans kehren dem Spiel auf Steam in Scharen den Rücken, weil neuer Content zu lange auf sich warten lässt.

MultiVersus auf Steam: Zuerst Top, jetzt Flop

Mit über 153.000 gleichzeitig eingeloggten Spielern konnte MultiVersus kurz nach seinem Release eine beachtliche Bestmarke setzen. Das Prügel-Spiel lässt unter anderem Kult-Charaktere wie Batman, Rick und Morty, Wonder Woman und Bugs Bunny aufeinander los. Sieben Monate später jedoch dümpelt das F2P-Game mit weniger als 1.000 Spielern vor sich hin – von der aktiven Community der vielversprechenden Smash-Bros-Alternative ist also nur noch ein winziger Bruchteil übrig geblieben. (Quelle: SteamDB)

Schaut euch hier den Cinematic-Trailer zu MultiVersus an:

MultiVersus – offizieller Cinematic-Trailer Deutsch (2022)

Auch die Steam-Rezensionen sprechen eine deutliche Sprache. Während das Spiel insgesamt noch eine sehr positive Wertung auf der Plattform hat, fallen die kürzlich abgegebenen Bewertungen nur noch ausgeglichen aus. Ein wichtiger Grund für den Spielerrückgang ist die Verschiebung von Season 3, die eigentlich am 16. Februar erscheinen sollte, dann aber auf den 31. März verschoben wurde. Die Reaktionen auf Twitter zeigen viele enttäuschte Fans, die das Warten auf neue Charaktere satt sind – seit November 2022 wurde dem Spiel nur eine neue Figur, Marvin der Marsmensch, hinzugefügt. (Quelle: Steam / Twitter)

MultiVersus Player First Games

Steam-Highlights: 2023 hat bereits einiges zu bieten

Warner Bros. könnte also Gefahr laufen, dass die neue Season für MultiVersus schlicht zu spät kommen wird – zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Community bereits anderen Spielen zugewendet hat. Schließlich mangelt es aktuell keineswegs an populären Spielen – von Hogwarts Legacy bis hin zum Remake von Dead Space sind bereits einige Hochkaräter erschienen und die nächsten Wochen und Monate werden weitere Highlights hervorbringen, gegen die sich MultiVersus ohne aktive Community sicherlich wenn überhaupt nur mit äußerster Mühe durchsetzen werden wird.

Selbst kontroverse Horror-Shooter erleben auf Steam derzeit ein Comeback:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.