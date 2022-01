Nachdem bisher nur bekannt war, dass Valve den Startschuss für sein Steam Deck im Februar 2022 geben will, warten die Vorbesteller mit Spannung auf ein offizielles Release-Datum. Jetzt hat der Gaming-Gigant endlich die genauen Daten zur Bestellung des Handhelds rausgerückt.

Steam Facts

Steam Deck: Wann gehen die Bestellungen los?

Nachdem Valve den geplanten Dezember-Release des Steam Deck verschieben musste, ist die Markteinführung jetzt zum Greifen nah. Wie der Spielepublisher auf Steam bekannt gibt, werden am 25. Februar kurz nach 19 Uhr die ersten E-Mails an Kunden versendet, die eine Reservierung für das Handheld getätigt haben.

Diese erhalten damit die Möglichkeit, das Deck zu bestellen. Das Zeitfenster zur Bestellung beträgt drei Tage, beziehungsweise 72 Stunden, ab Erhalt der E-Mail. Wird dieser Zeitraum überschritten, erhält der nächste Kunde in der Warteschlange die Möglichkeit für den Kauf. (Quelle: Steam)

Wann wird das Handheld von Valve versendet?

Valve wird schon ab dem 28. Februar die ersten bestellten Geräte an die Kunden versenden. Danach werden die weiteren E-Mails zur Bestellmöglichkeit im Wochentakt an Personen mit Reservierung geschickt. Dabei wird die Reihenfolge eingehalten, in der die Reservierungen vorgenommen wurden.

Gut zu wissen: Solltet ihr ein Deck reserviert haben, könnt ihr nur das von euch ursprünglich gewählte Modell bestellen. Die Gebühr zur Reservierung wird auf den Endpreis des Steam Deck angerechnet und die Versandkosten sind inklusive.

Mehr zum Steam Deck seht ihr in den GIGA Headlines:

Steam Deck und großes Comeback – GIGA Headlines Abonniere uns

auf YouTube

Wann wird es wieder die Möglichkeit zur Reservierung geben? Ihr könnt euch aktuell noch zur Reservierung bei Steam anmelden, allerdings wird die Option zur Bestellung voraussichtlich erst nach dem zweiten Quartal 2022 – also Anfang Juli verfügbar sein.

Für Steam lief es im Jahr 2021 ziemlich rosig. Diese Bilderstrecke zeigt die absoluten Gewinner der Plattform:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).