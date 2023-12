Steam-Desaster: Gehypter Zombie-Shooter ist nach nur 4 Tagen am Ende

Von Anfang an hatte das Spiel The Day Before mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Nun, nur wenige Tage nach der Veröffentlichung, ist es zum Flop geworden und zwingt den Entwickler sogar zur Schließung.

Steam Facts

The Day Before: Entwickler muss schließen

Langjährige Entwicklungsprobleme, das Gefühl unvollständiger Fertigstellung seitens der Fans sowie ein unerwarteter Genre-Wechsel hat dafür gesorgt, dass das Spiel The Day Before stark kritisiert wird. Diese Faktoren führten am Ende nicht nur dazu, dass das dahinterstehende Studio Fntastic das Spiel von der Plattform Steam genommen, sondern auch seine Schließung bekannt gegeben hat.

Finanziell sei The Day Before gescheitert und es würden die Mittel fehlen, um weiterzumachen. Alle Einnahmen würden nun dazu verwendet werden, „um bestehende Schulden bei Partnern zu begleichen“ (Quelle: X, ehemals Twitter).

Solltet ihr das Spiel bereits besitzen und gern spielen, könnt ihr dies vorerst auch tun. Die Server werden vorerst in Betrieb bleiben und tatsächlich sind zur Zeit der Entstehung dieses Artikels über 750 Spieler online. Jedoch fällt die Bewertung des Spiels auf Steam äußerst niederschmetternd aus. Lediglich 16 Prozent der Spieler haben The Day Before in den letzten Tagen positiv bewertet (Quelle: SteamDB).

Auch der finale Trailer zu The Day Before führte Spieler zum Teil in die falsche Richtung:

The Day Before: Finaler Trailer

Der Genre-Wechsel hat The Day Before stark geschadet

Ursprünglich wurde das kürzlich erschienene Spiel als postapokalyptisches Open-World-MMO beschrieben und noch immer wird es bei Steam als solches betitelt. Bei Veröffentlichung stellte sich jedoch heraus, dass es eher einem Extraction Shooter wie Escape from Tarkov ähnelt. Dies führte am Ende dazu, dass der erwartete große Ansturm bei einem der ursprünglich meist gewünschten Spiele auf Steam ausblieb und viele Spieler eine Rückerstattung beantragten (Quelle: Steam).

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.