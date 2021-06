Die Plattform Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen der PC-Spieler. Games und die passenden Informationen dazu sind schnell gefunden und ausführliche Rezensionen aus der Community stehen zur Verfügung, was die Kaufentscheidung durchaus erleichtern kann. Welche Spiele sind im Moment besonders beliebt? Wir stellen euch die 10 vor, die sich aktuell am besten bei Steam verkaufen.

Es gibt Dauerbrenner wie Borderlands 3, die befinden sich seit Jahren weit oben auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel die Siedlungsbau-Simulation Going Medievil. Dieses Spiel erschien erst vor wenigen Tagen und wird Steam aus den Händen gerissen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - Days Gone

Offizielle Beschreibung: Fahrt und kämpft in einem tödlichen, post-pandemischen Amerika. Spielt in Days Gone als Deacon St. John, ein Drifter und Kopfgeldjäger, der auf der kaputten Straße fährt und ums Überleben kämpft, während er in diesem Open-World-Action-Adventure-Spiel nach einem Grund zum Leben sucht.

9. Platz - Mass Effect Legendary Edition

Offizielle Beschreibung: Eine Person ist alles, was zwischen der Menschheit und der größten Bedrohung steht, der sie je gegenüberstand. Erlebt die Legende von Commander Shepard in der hochgelobten Mass Effect-Trilogie mit der Mass Effect Legendary Edition neu. Enthält Einzelspieler-Basisinhalte und über 40 DLCs aus den Spielen Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3, darunter Promo-Waffen, Rüstungen und Packs - remastered und optimiert für 4K Ultra HD.

Erlebt ein erstaunlich reichhaltiges und detailliertes Universum, in dem eure Entscheidungen tiefgreifende Auswirkungen auf die Handlung und den Ausgang hat.

8. Platz - The Last Spell

Offizielle Beschreibung: Verteidigt mit eurem Heldentrupp die letzte Bastion der Menschheit! Vernichtet nachts teuflische Monster mit Magie und roher Gewalt und baut tagsüber die Verteidigung eurer zerstörten Stadt wieder auf - in diesem taktischen RPG mit Rogue-Lite-Mechanik.

Übrigens: Bis zum 17. Juni bekommt ihr das Spiel bei Steam für 17,99 Euro statt 19,99 Euro, spart also 10 %.

7. Platz - Necromunda: Hired Gun

Offizielle Beschreibung: Werdet zu einer Hired Gun. Das Geld ist gut, der Hund ist loyal und die Waffe ist zuverlässig. Begebt euch auf ein rasantes, gewalttätiges und spannendes FPS, das in den dunkelsten Gefilden von Warhammer 40.000s berüchtigtster Hive City spielt.

Übrigens: Bis zum 10. Juni bekommt ihr das Spiel bei Steam für 33,99 statt 39,99 Euro, spart also 15 %.

6. Platz - Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Deluxe Arsenal Edition

Offizielle Beschreibung: SGW Contracts 2 ist ein moderner Kriegsführungs-Shooter, der im Nahen Osten spielt. Spielet als Raven, Contract Sniper Assassin, und schaltet in einer dramatischen Einzelspielerkampagne eine Reihe von Zielen aus. Mit Schüssen aus extremer Entfernung von mehr als 1000 Metern könnt ihr euch auf den bisher anspruchsvollsten Teil der Serie einstellen.

Die Deluxe Arsenal Edition enthält:

Das Basisspiel

Graffiti Glow Skin

Lock ‚n Load Weapons Pack

Abstract Assassin Skin Pack

Dark Sky Skin

5. Platz - ARK: Survival Evolved

Offizielle Beschreibung: Gestrandet an den Ufern einer mysteriösen Insel, müsst ihr in ARK lernen zu überleben. Nutzt eure Gerissenheit, um die urzeitlichen Kreaturen zu töten oder zu zähmen, die das Land durchstreifen, und trefft auf andere Spieler, um zu überleben, zu dominieren ... und zu entkommen!

Übrigens: Bis zum 7. Juni 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 10,99 Euro statt 54,99 Euro, spart also satte 80 %.

4. Platz - ARK: Ultimate Survivor Edition

Offizielle Beschreibung: Erlebt alles, was die ARK-Franchise zu bieten hat, in dieser Sammlung. Zähmt und reitet auf urzeitlichen Kreaturen, während ihr wilde Länder erkundet, schließt euch mit anderen Spielern zusammen, um in epischen Stammeskämpfen gegeneinander anzutreten, und reist gemeinsam durch das größte Dinosaurier-Abenteuer aller Zeiten.

Die Ultimate Survivor Edition enthält:

ARK: Survival Evolved

ARK: Genesis Season Pass

ARK: Scorched Earth - Erweiterung

ARK: Aberration - Erweiterung

ARK: Extinction - Erweiterung

ARK: Soundtracks

Für das Bundle zahlt ihr 40,80 Euro und spart damit satte 53 %.

3. Platz - Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Offizielle Beschreibung: SGW Contracts 2 ist ein moderner Kriegsführungs-Shooter, der im Nahen Osten spielt. Spielet als Raven, Contract Sniper Assassin, und schaltet in einer dramatischen Einzelspielerkampagne eine Reihe von Zielen aus. Mit Schüssen aus extremer Entfernung von mehr als 1000 Metern könnt ihr euch auf den bisher anspruchsvollsten Teil der Serie einstellen.

2. Platz - ARK: Genesis Season Pass

Offizielle Beschreibung: Setzt eure Suche nach dem ultimativen Überleben fort und schaltet ein ganz neues Kapitel in der Saga von ARK: Survival Evolved mit dem ARK: Genesis Season Pass frei! Mit diesem Season Pass erhaltet ihr Zugang zu zwei neuen, riesigen Erweiterungspaketen, einem „Noglin“-Chibi-Kosmetik-Item und einem exklusiven Roboter-KI-Begleiter namens „HLN-A“, der zusätzliche versteckte Erkundungshinweise scannen kann, die überall in den anderen ARKs zu finden sind. In ARK: Genesis treibt ihr die Geschichte der ARK weiter voran, während ihr durch exotische neue Welten mit völlig neuem, missionsbasiertem Gameplay reist. Entdeckt, nutzt und meistert neue Kreaturen, neue herstellbare Gegenstände, Waffen und Strukturen, die ihr noch nie gesehen habt!

Achtung: Für diesen Pass wird das Basisspiel ARK: Survival Evolved benötigt.

Übrigens: Bis zum 7. Juni bekommt ihr den Pass bei Steam für 25,49 Euro statt 29,99 Euro, spart also 15 %.

1. Platz - Going Medieval

Offizielle Beschreibung: Steckt euren Bereich in dieser Siedlungsbau-Simulation ab und überlebt ein turbulentes Mittelalter. Errichtet eine mehrstöckige Festung in einem von der Wildnis zurückeroberten Land, verteidigt euch gegen Überfälle und haltet eure Dorfbewohner bei Laune, während ihr Leben von der Welt um sie herum geprägt wird.

Übrigens: Bis zum 8. Juni bekommt ihr das Spiel bei Steam für 20,69 Euro statt 22,99 Euro, spart also 10 %.

Was sagt ihr denn zu den aktuellen Topsellern? Ist für euch die eine oder andere Überraschung und Inspiration dabei? Besucht uns gern auf Facebook und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.