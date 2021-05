Die Plattform Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen von PC-Spielern. Spiele und die passenden Informationen sind schnell gefunden und ausführliche Rezensionen aus der Community stehen zur Verfügung, was die Kaufentscheidung erleichtern kann. Welche Spiele werden im Moment häufig gekauft? Wir stellen euch die 10 vor, die derzeit besonders beliebt sind.

Steam Facts

Steam: Welche Spiele verkaufen sich am besten?

Es gibt Dauerbrenner wie The Witcher 3, die befinden sich seit Jahren weit oben auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel das Action-Adventure Sea of Thieves. Dieses Spiel erschien bereits 2018 und feiert jetzt ein großes Comeback.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - ARK: Genesis Season Pass

Offizielle Beschreibung: Setzt eure Suche nach dem ultimativen Überleben fort und schaltet ein ganz neues Kapitel in der Saga von ARK: Survival Evolved mit dem ARK: Genesis Season Pass frei! Mit diesem Season Pass erhaltet ihr Zugang zu zwei neuen, riesigen Erweiterungspaketen, einem „Noglin“-Chibi-Kosmetik-Item und einem exklusiven Roboter-KI-Begleiter namens „HLN-A“, der zusätzliche versteckte Erkundungshinweise scannen kann, die überall in den anderen ARKs zu finden sind. In ARK: Genesis treibt ihr die Geschichte der ARK weiter voran, während ihr durch exotische neue Welten mit völlig neuem, missionsbasiertem Gameplay reist. Entdeckt, nutzt und meistert neue Kreaturen, neue herstellbare Gegenstände, Waffen und Strukturen, die ihr noch nie gesehen habt!

Achtung: Für diesen Pass wird das Basisspiel ARK: Survival Evolved benötigt.

ARK Genesis Season Pass bei Steam

Übrigens: Bis zum 7. Juni bekommt ihr den Pass bei Steam für 25,49 Euro statt 29,99 Euro, spart also 15 %.

9. Platz - ARK: Ultimate Survival Edition

Offizielle Beschreibung: Erlebt alles, was die ARK-Franchise zu bieten hat, in dieser Sammlung. Zähmt und reitet auf urzeitlichen Kreaturen, während ihr wilde Länder erkundet, schließt euch mit anderen Spielern zusammen, um in epischen Stammeskämpfen gegeneinander anzutreten, und reist gemeinsam durch das größte Dinosaurier-Abenteuer aller Zeiten.

Die Ultimate Survivor Edition enthält:

ARK: Survival Evolved

ARK: Genesis Season Pass

ARK: Scorched Earth - Erweiterung

ARK: Aberration - Erweiterung

ARK: Extinction - Erweiterung

ARK: Soundtracks

Für das Bundle zahlt ihr 40,80 Euro und spart damit satte 53 %.

ARK Ultimate Survival Edition bei Steam

8. Platz - Dying Light 2: Stay Human

Offizielle Beschreibung: Das Virus hat gesiegt und die Zivilisation ist ins dunkle Zeitalter zurückgefallen. Die Stadt, eine der letzten menschlichen Siedlungen, ist am Rande des Zusammenbruchs. Nutzt eure Agilität und eure Kampffähigkeiten, um zu überleben und die Welt neu zu gestalten. Eure Entscheidungen sind wichtig.

Dying Light 2: Stay Human erscheint voraussichtlich am 7. Dezember 2021 und kann bereits vorbestellt werden.

Dying Light 2 bei Steam

7. Platz - Solasta: Crown of the Magister

Offizielle Beschreibung: Würfelt für die Möglichkeiten, führt Gelegenheitsangriffe aus, verwaltet die Position der Spieler und die Vertikalität des Schlachtfeldes in diesem rundenbasierten taktischen Rollenspiel, das auf dem SRD 5.1 Regelwerk basiert. In Solasta trefft ihr die Entscheidungen, aber Würfel entscheiden über euer Schicksal.

Solasta bei Steam

Übrigens: Bis zum 2. Juni 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 31,99 Euro statt 39,99 Euro, ihr spart also 20 %.

6. Platz - Metro Exodus Gold Edition

Offizielle Beschreibung: Flieht in Metro Exodus aus den zerstörten Ruinen der Moskauer Metro und begebt euch auf eine epische, kontinentumspannende Reise durch die postapokalyptische russische Wildnis. Erkundet riesige, nicht-lineare Level, verlieret euch in einer immersiven Sandbox-Survival-Erfahrung und folgt einer spannenden Storyline.

Metro Exodus bei Steam

Die Gold Edition enthält:

Metro Exodus

Metro Exodus: Sam's Story

Metro Exodus: The Two Colonels

Übrigens: Bis zum 31. Mai 2021 bekommt ihr das Spiel für 16,24 Euro statt 64,98 Euro, spart also satte 75 %.

5. Platz - Need for Speed Heat Deluxe Edition

Offizielle Beschreibung: Tagsüber hetzen und nachts alles riskieren - in Need for Speed Heat Deluxe Edition, einem knallharten Straßenrennspiel, bei dem die Grenzen des Gesetzes verschwimmen, wenn die Sonne untergeht.

Need for Speed Heat bei Steam

Die Deluxe Edition kommt mit:

K.S Edition Mitsubishi Lancer Evolution X Starter Car, verfügbar beim Start in der Garage des Spielers

3 zusätzliche K.S. Edition-Autos, die durch Fortschritt freigeschaltet werden

4 exklusive Charakter-Outfits - austauschbar und passend für männliche und weibliche Avatare

REP-Belohnungen um 5% erhöht

BANK-Belohnungen um 5 % erhöht

Übrigens: Bis zum 31. Mai 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 13,99 Euro statt 69,99 Euro, spart also satte 80 %.

4. Platz - ARK: Survival Evolved

Offizielle Beschreibung: Gestrandet an den Ufern einer mysteriösen Insel, müsst ihr in ARK lernen zu überleben. Nutzt euro Gerissenheit, um die urzeitlichen Kreaturen zu töten oder zu zähmen, die das Land durchstreifen, und trefft auf andere Spieler, um zu überleben, zu dominieren... und zu entkommen!

ARK bei Steam

Übrigens: Bis zum 7. Juni 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 10,99 Euro statt 54,99 Euro, spart also satte 80 %.

3. Platz - Mass Effect Legendary Edition

Offizielle Beschreibung: Eine Person ist alles, was zwischen der Menschheit und der größten Bedrohung steht, der sie je gegenüberstand. Erlebt die Legende von Commander Shepard in der hochgelobten Mass Effect-Trilogie mit der Mass Effect Legendary Edition neu. Enthält Einzelspieler-Basisinhalte und über 40 DLCs aus den Spielen Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3, darunter Promo-Waffen, Rüstungen und Packs - remastered und optimiert für 4K Ultra HD.

Erlebt ein erstaunlich reichhaltiges und detailliertes Universum, in dem eure Entscheidungen tiefgreifende Auswirkungen auf die Handlung und den Ausgang hat.

Mass Effect bei Steam

Ihr wollt alle Keeper im Präsidium finden? Wir helfen euch:

2. Platz - BioMutant

Offizielle Beschreibung: BioMutant ist ein postapokalyptisches Kung-Fu-Rollenspiel mit offener Welt und einem einzigartigen Kampfsystem, in dem ihr Nahkampf, Schießen und Mutanten-Fähigkeiten miteinander kombinieren könnt.

BIOMUTANT bei Steam

1. Platz - Sea of Thieves

Offizielle Beschreibung: Sea of Thieves bietet das ultimative Piratenerlebnis, vom Segeln und Kämpfen bis hin zum Erkunden und Plündern - alles, was ihr braucht, um das Piratenleben zu leben und selbst eine Legende zu werden. Da es keine festgelegten Rollen gibt, habt ihr völlige Freiheit, euch der Welt und anderen Spielern zu nähern, wie ihr wollt.

Sea of Thieves bei Steam

Übrigens: Bis zum 31. Mai 2021 bekommt ihr das Spiel für 19,99 Euro statt 39,99 Euro, spart also satte 50 %.

