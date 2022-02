Die Plattform Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen der PC-Spieler. Die verschiedensten Spiele und die passenden Informationen dazu sind schnell gefunden, außerdem locken zahlreiche Angebote. ​Wir stellen euch die 10 Spiele vor, die derzeit am häufigsten gekauft werden.

Steam Facts

Steam: Welche Spiele sind besonders beliebt?

Es gibt Dauerbrenner wie CS:GO, die befinden sich seit Monaten auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel das Adventure-RPG Lost Ark. Dieses Spiel erscheint erst am 11. Februar 2022, aber verkauft sich schon seit Wochen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Auch Sparfüchse kommen diese Woche auf ihre Kosten, denn zwei Spiele sind reduziert. Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 der Steam-Topseller vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - God of War

God of War – Announce Trailer | PC

Offizielle Beschreibung bei Steam: Seine Rache an den Göttern des Olymps liegt Jahre zurück und Kratos lebt nun als Mann im Reich der nordischen Götter und Monster. In dieser rauen, unbarmherzigen Welt muss er ums Überleben kämpfen ... und seinem Sohn beibringen, dasselbe zu tun.

9. Platz - Foundation

Foundation

Offizielle Beschreibung bei Steam: Foundation ist ein entspanntes mittelalterliches Stadtaufbauspiel ohne Raster, bei dem der Schwerpunkt auf organischer Entwicklung, Monumentenbau und Ressourcenmanagement liegt.

Übrigens: Bis zum 7. Februar 2022 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 23,99 Euro statt 29,99 Euro, spart also 20 %!

8. Platz - Valheim

Valheim Early Access Launch Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Ein brutales Erkundungs- und Überlebensspiel für 1-10 Spieler, das in einem prozedural generierten Fegefeuer spielt, das von der Wikingerkultur inspiriert ist. Kämpft, baut und erobert euren Weg zu einer Saga, die Odins Schirmherrschaft würdig ist!

Übrigens: Bis zum 7. Februar 2022 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 12,59 Euro statt 16,79 Euro, spart also 25 %!

7. Platz - Farming Simulator 22

Farming Simulator 22 - ‘It’s a calling’ (Cinematic Trailer)

Offizielle Beschreibung bei Steam: Erstellt euren Bauernhof und lasst die guten Zeiten wachsen! Erntet Getreide, versorgt Tiere, verwaltet Produktionen und nehmt saisonale Herausforderungen an.

6. Platz - CS:GO Operation Riptide

CS:GO - Operation Riptide, "Fowl Play"

Offizielle Beschreibung bei Steam: Taucht ein in die Operation Riptide! Neue Herausforderungen warten auf euch, mit neuen Karten, neuen Spielmodus-Optionen und den brandneuen privaten Warteschlangen! Das Missionssystem von Operation Riptide wurde überarbeitet: Erfüllt eure wöchentlichen Missionen und wählt aus einer Vielzahl von Belohnungen, darunter neue Agenten, Waffensammlungen, Aufkleber und Aufnäher.

Achtung! Bei CS:GO-Operation Riptide handelt es sich um eine Erweiterung. Ihr benötigt das Basisspiel, um sie nutzen zu können.

5. Platz - Ready or Not

Ready Or Not 『Busted!』

Offizielle Beschreibung bei Steam: Ready or Not ist ein intensiver, taktischer Ego-Shooter, der eine moderne Welt darstellt, in der SWAT-Polizeieinheiten gerufen werden, um feindliche und konfrontative Situationen zu entschärfen.

4. Platz - Elden Ring

[Deutsch] ELDEN RING - Story Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Ein neues Fantasy-Action-RPG. Erhebe dich, Tarnished, und lass dich von der Gnade leiten, die Macht des Eldenrings zu schwingen und ein Eldenlord in den Zwischenländern zu werden.

Elden Ring soll am 25. Februar 2022 erscheinen und kann bereits vorbestellt werden.

3. Platz - Total Warhammer 3

Total War: WARHAMMER III Announce Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Der katastrophale Abschluss der Total War: WARHAMMER-Trilogie steht bevor. Versammelt eure Streitkräfte und betretet das Reich des Chaos, eine Dimension des Grauens, in der sich das Schicksal der Welt entscheiden wird. Werdet ihr eure Dämonen bezwingen... oder sie beherrschen?

Total Warhammer 3 soll am 17. Februar 2022 erscheinen und kann bereits vorbestellt werden.

2. Platz - Lost Ark Platinum Founder's Pack

Lost Ark: Launch Reveal Trailer – The Game Awards

Offizielle Beschreibung bei Steam: Begebt euch in einer riesigen, lebendigen Welt auf eine Odyssee nach der verlorenen Lade. Erkundet neue Länder, sucht nach verlorenen Schätzen und stellt euch in diesem actiongeladenen Free-to-Play-Rollenspiel spannenden Action-Kämpfen.

Enthält das Basisspiel sowie das Founder's Pack mit zahlreichen Boni.

Lost Ark erscheint voraussichtlich am 11. Februar 2022 und kann bereits vorbestellt werden.

1. Platz - Dying Light 2 Stay Human

Dying Light 2 Stay Human - The Reason - Official Gameplay Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Das Virus hat gesiegt und die Zivilisation ist ins dunkle Zeitalter zurückgefallen. Die Stadt, eine der letzten menschlichen Siedlungen, steht am Rande des Zusammenbruchs. Nutzt eure Geschicklichkeit und eure Kampffähigkeiten, um zu überleben und die Welt neu zu gestalten. Eure Entscheidungen sind wichtig.

(Quelle: Steam)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).