Steam gehört zu den wichtigsten Anlaufstellen der PC-Spieler. Interessante Spiele und Informationen sind dort leicht gefunden und auch Rezensionen von anderen Spielern stehen dort zur Verfügung. Welche Spiele sind derzeit besonders beliebt und werden im Moment am häufigsten gekauft? Wir haben für euch die Top 10 auf einen Blick.

Steam: Welche Spiele verkaufen sich aktuell besonders gut?

Es gibt Dauerbrenner wie und CS:GO, die befinden sich seit Jahren weit oben auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel die Truck-Simulation Euro Truck Simulator 2, die mit Iberia eine neue Erweiterung erhalten hat. Diese erschien erst kürzlich, wird Steam aber aus den Händen gerissen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - Age of Empires II: Definitive Edition

Offizielle Beschreibung: Age of Empires II: Definitive Edition feiert das 20-jährige Jubiläum eines der beliebtesten Strategiespiele aller Zeiten mit atemberaubender 4K-Ultra-HD-Grafik, einem neuen und vollständig remasterten Soundtrack und brandneuen Inhalten, „The Last Khans“ mit 3 neuen Kampagnen und 4 neuen Zivilisationen.

Age of Empires 2 bei Steam

9. Platz - The Binding of Isaac: Rebirth Complete Bundle

Offizielle Beschreibung: Als Isaacs Mutter beginnt, die Stimme Gottes zu hören, die ein Opfer verlangt, um ihren Glauben zu beweisen, flieht Isaac in den Keller und stellt sich Scharen von wahnsinnigen Feinden, verlorenen Brüdern und Schwestern, seinen Ängsten und schließlich seiner Mutter.

The Binding of Isaac ist ein zufällig generierter Action-RPG-Shooter mit starken Rogue-ähnlichen Elementen. Ihr folgt Isaac auf seiner Reise und findet bizarre Schätze, die Isaacs Gestalt verändern, ihm übermenschliche Fähigkeiten verleihen und es ihm ermöglichen, gegen Scharen von mysteriösen Kreaturen zu kämpfen, Geheimnisse zu entdecken und natürlich um sich in Sicherheit zu bringen.

Das Complete Bundle beinhaltet:

The Binding of Isaac: Rebirth

The Binding of Isaac: Afterbirth

The Binding of Isaac: Afterbirth+

The Binding of Isaac: Repentance

The Binding of Isaac bei Steam

Übrigens: The Binding of Isaac gibt es auch für die PlayStation.

The Binding of Isaac im PlayStation Store

8. Platz - Valheim

Offizielle Beschreibung: Valheim ist ein brutales 1-10 Spieler Multiplayer-Erkundungs- und Survivalspiel in einem prozedural generierten Fegefeuer inspiriert von der Kultur der Wikinger. Schreibt beim Kämpfen, Bauen und Erobern eine Saga, die Odins Gunst würdig ist.

Valheim bei Steam

Was macht Valheim so besonders? Wir zeigen es euch:

7. Platz - Halo: The Master Chief Collection

Offizielle Beschreibung: Bei der Halo-Serie handelt es sich um einen Ego-Shooter, der über eine detaillierte Hintergrundgeschichte verfügt.

Die Master Chief Collection beinhaltet:

Halo: Reach

Halo: Combat Evolved Anniversary

Halo 2: Anniversary

Halo 3

Halo 3: ODST

Halo 4

Bis zum 12. April 2021 bekommt ihr die Collection bei Steam anstatt für 39,99 für 19,99 Euro, ihr spart also 50 %.

Halo bei Steam

6. Platz - It Takes Two

Offizielle Beschreibung: Begebt euch in It Takes Two auf die verrückteste Reise eures Lebens. Ladet mit dem kostenlosen Freunde-Pass einen Freund ein und arbeitet in einer enormen Vielzahl chaotisch-vergnüglicher Herausforderungen zusammen.

It Takes Two bei Steam

Übrigens: It Takes Two gibt es auch für die PlayStation.

It Takes Two im PlayStation Store

5. Platz - Horizon Zero Dawn

Offizielle Beschreibung: Erlebt Aloys legendäre Suche, um die Geheimnisse einer zukünftigen, von Maschinen beherrschten Erde zu entschlüsseln. Setzt verheerende taktische Angriffe gegen eure Beute ein und erkundet eine majestätische offene Welt in diesem preisgekrönten Action-RPG.

Die Horizon: Zero Dawn Complete Edition beinhaltet:

Horizon: Zero Dawn

The Frozen Wilds DLC

Zahlreiche Boni + Digital Art Book

Bis zum 12. April 2021 erhaltet ihr das Spiel statt für 49,99 für 29,99 Euro, ihr spart also 40 %.

Horizon Zero Dawn im PlayStation Store

Übrigens: Horizon Zero Dawn gibt es auch für die PlayStation.

Horizon Zero Dawn im PlayStation Store

4. Platz - Counter-Strike: Global Offensive – Operation Zerbrochener Reißzahn

CS:GO – Operation Broken Fang ist ein Zusatzinhalt, für den die Steam-Version des Hauptspiels Counter-Strike: Global Offensive benötigt wird.

Offizielle Beschreibung: Werdet Teil des Gefechts und nehmt an Operation Zerbrochener Reißzahn teil. Spielt die brandneue Spielmodi „Rückeroberung“ und „Zerbrochener Reißzahn Premium“. Spielt neue Karten in einer Vielzahl von Spielmodi und verfolgt eure Leistungen in euren Operationsstatistiken.

CS:GO Operation Broken Fang bei Steam

3. Platz - Sea of Thieves

Offizielle Beschreibung: Sea of Thieves bietet die essentielle Piratenerfahrung, vom Segeln und Kämpfen bis hin zum Erkunden und Plündern – alles, was ihr braucht, um das Piratenleben zu leben und selbst eine Legende zu werden. Da es keine festgelegten Rollen gibt, habt ihr völlige Freiheit, euch der Welt und anderen Spielern zu nähern, wie ihr wollt.

Bis zum 12. April 2021 erhaltet ihr das Spiel statt für 39,99 für 19,99 Euro, ihr spart also 50 %.

Sea of Thieves bei Steam

2. Platz - Euro Truck Simulator 2 - Iberia

Offizielle Beschreibung: Die Iberische Halbinsel ist voller reicher und vielfältiger Landschaften, von halbtrockenen südöstlichen Wüsten bis zu den grünen Nadelwäldern. Iberien ist die Heimat zahlreicher historischer Dörfer und Städte, enger Gassen, alter Kirchen und beeindruckender Burgen. Besucht die Hauptstadt Spaniens, Madrid, die Küstenhauptstadt Lisboa, eine Vielzahl von Küstenstädten wie Málaga und Olhão und viele Städte im Landesinneren. Seid ein wichtiger Teil der starken Exportwirtschaft und liefert im Euro Truck Simulator 2 Fracht von Iberia durch Europa.

Euro Truck Simulator 2 bei Steam

1. Platz - Outriders

Offizielle Beschreibung: Outriders ist ein RPG-Action-Adventure und Koop-Shooter für 1-3 Spieler mit Drop-In-Drop-Out-Mechanik. Überlebt im originellen, düsteren und verzweifelten Sci-Fi-Universum.

Outriders bei Steam

Übrigens: Outriders gibt es auch für die PlayStation.

Outriders im PlayStation Store

Was sagt ihr denn zu den aktuellen Topsellern? Ist für euch die eine oder andere Überraschung und Inspiration dabei? Besucht uns gern auf Facebook und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.