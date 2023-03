Ihr mögt Rollenspiel und sucht nach einer neuen Fantasy-Welt? Dann solltet ihr das kommende Social-Sandbox-MMORPG Pax Dei auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Wir verraten euch erste Details.

Neuer Rollenspiel-Hit: Pax Dei soll MMO-Fanherzen erobern

Anfang Mai kündigte das Studio Mainframe Industries das kommende Online-Rollenspiel an, das dank der Unreal Engine 5 offensichtlich nicht nur sehr hübsch aussieht, sondern euch mit einem extrem umfangreichen Crafting-System empfangen soll. In der Fantasy-Welt erwartet euch beispielsweise ein gigantisches Baukasten-System, mit dem ihr entweder allein oder gemeinsam mit Freunden ein ganzes Dorf oder gar Städte gründen könnt.

Wie es sich für ein richtiges MMORPG gehört, erwarten euch in dieser vom Mittelalter inspirierten Welt natürlich auch Magie und Monster, die euch vor Herausforderungen stellen werden. Vor allem in den gefährlichen Außengebieten verspricht der Entwickler euch für euren Mut aber besonders gute Beute.

Eine Lore zu Pax Dei ist bisher noch nicht bekannt, allerdings soll Religion eine Rolle spielen. Bündnisse, Handel und sogar Krieg werden außerdem dafür sorgen, dass euch nicht langweilig wird. Am Ende sei es euch aber selbst überlassen, ob ihr euch im PvP mit anderen messen wollt oder nicht.

Macht euch im ersten Video einen Eindruck vom Spiel:

Pax Dei

Pax Dei: Ein langjähriger Traum des Entwicklers

Im Ankündigungs-Video betont Entwickler Mainframe Industries, dass mit der Veröffentlichung des Spieles ein 20-jähriger Traum in Erfüllung geht. Game Director Reynir Hardasson ist es bei diesem Online-Rollenspiel vor allem wichtig, die „menschliche Interaktion auf sinnvolle Art und Weise zu maximieren“.

Wann Pax Dei erscheint, ist noch nicht bekannt. Es soll auf mehreren Plattformen spielbar sein, darunter auf PC (jetzt auf Steam ansehen). Des Weiteren wurde es von Anfang an so entwickelt, dass es per Cloud-Streaming auf Geräten aller Art spielbar ist – das heißt, das Online-Rollenspiel scheint sich auch für unterwegs zu eignen.

Wenn ihr es ausprobieren möchtet, könnt ihr euch bereits für die geschlossene Alpha-Phase bewerben und den Entwickler so mit Feedback unterstützen (Quelle: Mainframe Industries).