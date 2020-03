Bis zum 23. März könnt ihr die Spiele auf Steam antesten, die eigentlich auf der GDC vorgestellt werden sollten. Die Demos der Indie-Spiele erstrecken sich über viele Genres und sind ein guter Zeitvertreib und die Möglichkeit ein paar neue Lieblinge zu entdecken.

Nachdem die GDC abgesagt werden musste, sprangen Steam und Geoff Keighley mit dem Steam Game Festival Spring Edition ein und bieten Spielern die Möglichkeit, das ganze Wochenende sich durch über 40 kostenlose Demos zu spielen. Die Auswahl stammt von der Indie Mega Boooth, Wings Fund, Day of the Devs und The Mix.

Mit Haven, Spiritfarer und Heavenly Bodies stellen wir euch drei sehr unterschiedliche und interessante Demos vor.

Auch wenn ihr das RPG-Abenteuer Haven alleine spielen könntet, das romantische Abenteuer des Paares spielt ihr lieber zu zweit. Gemeinsam gilt es einen zerrütteten Planeten zu erkunden, Kämpfe zu bestreiten und die Geschichte der beiden zu erleben. Hier geht es zur Steam-Seite.

Bei Spiritfarer handelt es sich um ein Management-Spiel, das euch mit der Aufgabe betraut die Seelen der Toten mit einer Fähre ins Jenseits zu bringen. Durch das Sammeln von Ressourcen durch Fischen, Bebauen von Feldern oder Betreiben von Minen könnt ihr euer Schiff weiter upgraden. Ein atmosphärisches Spiel mit hübscher handgemalter Grafik und eine Koop-Modus gibt es auch. Hier geht es zur Steam-Seite.

Als Kosmonaut auf einer Raumstation müsst ihr euch in der Schwerelosigkeit zurechtfinden und könnt im Grunde nur eure beiden Arme und die Hände zum Greifen, Ziehen und Drücken benutzen. Mit den physikalischen Eigenschaften die ihr und Objekte nun mal im Weltraum haben, bahnt ihr euch den Weg durch eine Raumstation und das alleine oder auch mit einem weiteren Mitspieler. Aktuell kann das Spiel nur mit dem Controller gespielt werden. Hier geht es zur Steam-Seite.

Das sind natürlich nur drei von über 40 Spielen. Vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp, welche Demo sich lohnt? Schreibt ihn doch in die Kommentare.

Originalmeldung vom 18. März 2020:

Da viele Gaming-Events verschoben und gestrichen wurden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sollen Online-Alternativen den Spielern trotzdem die Möglichkeit geben, von den geplanten Ankündigungen zu profitieren.

Via Twitter kündigte der Produzent und Moderator von Gaming-Events Geoff Keighley die „Spring Edition“ des Steam Game Festivals an. Bereits heute Abend, am 18. März, soll es ab 18 Uhr losgehen.

