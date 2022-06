Für die meisten PC-Spieler gehört die Plattform Steam zu den beliebtesten Anlaufstellen. Spiele und die passenden Informationen dazu sind schnell gefunden, außerdem locken regelmäßig Angebote. Auch in dieser Woche warten unter den Top-Sellern wieder richtig dicke Rabatte auf euch. Welche Spiele sich diese Woche außerdem besonders gut verkaufen, zeigen wir euch, inklusive der Trailer.

Steam: Die 10 Topseller auf einen Blick

Es gibt Dauerbrenner wie CS:GO, die befinden sich seit Monaten auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel das Kolonie- und Fabriksimulationsspiel Captain of Industry. Dieses Spiel erschien erst kürzlich und verkauft sich jetzt wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Auch Sparfüchse kommen diese Woche auf ihre Kosten. Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 der Steam-Topseller vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - God of War

God of War – Announce Trailer | PC

Offizielle Beschreibung bei Steam: Seine Rache an den Göttern des Olymps liegt Jahre zurück und Kratos lebt nun als Mann im Reich der nordischen Götter und Monster. In dieser rauen, unbarmherzigen Welt muss er ums Überleben kämpfen... und seinem Sohn beibringen, dasselbe zu tun.

Übrigens: Bei Steam bekommt ihr das Spiel bis zum 7. Juli 2022 für 39,99 Euro statt 49,99 Euro, spart also 20 %.

9. Platz - Dying Light 2 Stay Human

Dying Light 2 Stay Human - The Reason - Official Gameplay Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Das Virus hat gesiegt und die Zivilisation ist ins dunkle Zeitalter zurückgefallen. Die Stadt, eine der letzten menschlichen Siedlungen, steht am Rande des Zusammenbruchs. Nutzt eure Geschicklichkeit und eure Kampffähigkeiten, um zu überleben und die Welt neu zu gestalten. Eure Entscheidungen sind wichtig.

Übrigens: Bei Steam bekommt ihr das Spiel bis zum 7. Juli 2022 für 39,99 Euro statt 59,99 Euro, spart also 33 %.

8. Platz - Rust

Rust - Official Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Das einzige Ziel in Rust ist es, zu überleben. Alles will, dass ihr sterbt - die Tierwelt und andere Bewohner der Insel, die Umwelt, andere Überlebende. Tut alles, was nötig ist, um eine weitere Nacht zu überleben.

Übrigens: Bei Steam bekommt ihr das Spiel bis zum 7. Juli 2022 für 19,99 Euro statt 39,99 Euro, spart also 50 %.

7. Platz - Satisfactory

Satisfactory Early Access Launch Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Satisfactory ist ein Open-World-Fabrikbauspiel in der Ego-Perspektive mit einer Prise Erkundung und Kampf. Spielt allein oder mit Freunden, erkundet einen fremden Planeten, baut mehrstöckige Fabriken und betretet den Fließbandhimmel!

Übrigens: Bei Steam bekommt ihr das Spiel bis zum 7. Juli 2022 für 17,99 Euro statt 29,99 Euro, spart also 40 %.

6. Platz - Final Fantasy 7 Remake Intergrade

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE – Verbesserte Features für PS5 (Extended Version)

Offizielle Beschreibung bei Steam: Cloud Strife, ein ehemaliger SOLDIER-Agent, stürzt sich auf die von Makos beherrschte Stadt Midgar. Die Welt des zeitlosen Klassikers FINAL FANTASY VII wird wiedergeboren, mit modernster Grafiktechnologie, einem neuen Kampfsystem und einem zusätzlichen Abenteuer mit Yuffie Kisaragi.

Übrigens: Bei Steam bekommt ihr das Spiel bis zum 7. Juli 2022 für 56,79 Euro statt 79,99 Euro, spart also 29 %.

5. Platz - Sea of Thieves

Sea of Thieves: A Pirate's Life - Announcement Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Sea of Thieves bietet das grundlegende Piratenerlebnis, vom Segeln und Kämpfen bis hin zum Erforschen und Plündern - alles, was du brauchst, um das Piratenleben zu leben und selbst eine Legende zu werden. Da es keine festen Rollen gibt, habt ihr die völlige Freiheit, euch der Welt und anderen Spielern zu nähern, wie ihr wollt.

Übrigens: Bei Steam bekommt ihr das Spiel bis zum 7. Juli 2022 für 19,99 Euro statt 39,99 Euro, spart also 50 %.

4. Platz - Tiny Tina's Wonderlands

Tiny Tina's Wonderlands

Offizielle Beschreibung bei Steam: Begib dich auf ein episches Abenteuer voller Launen, Wunder und mächtiger Waffen! Erstellt euren eigenen Multiklassen-Helden, schießt, plündert, schlitzt auf und werft Dinge, um den Drachenlord aufzuhalten.

Übrigens: Bei Steam bekommt ihr das Spiel bis zum 7. Juli 2022 für 47,99 Euro statt 59,99 Euro, spart also 20 %.

3. Platz - V Rising

V Rising - Gameplay Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Erwacht als Vampir. Jagt in nahegelegenen Siedlungen nach Blut, um eure Kräfte wiederzuerlangen, und meidet die sengende Sonne, um zu überleben. Errichtet euer Schloss und gedeiht in einer sich ständig verändernden, offenen Welt voller Geheimnisse. Gewinnt online Verbündete und erobert das Land der Lebenden.

2. Platz - F1 22

F1 22: Ankündigungs-Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Tretet ein in die neue Ära der Formel 1 in EA SPORTS F1 22, dem offiziellen Videospiel zur FIA Formel 1-Weltmeisterschaf 2022.

1. Platz - Raft

Raft - Launch Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Raft stürzt euch und eure Freunde in ein episches Abenteuer auf dem Meer! Allein oder gemeinsam kämpfen die Spieler darum, eine gefährliche Reise über ein riesiges Meer zu überleben! Sammelt Trümmer, plündert Riffe und bauet euer eigenes schwimmendes Heim, aber seid auf der Hut vor den menschenfressenden Haien!

Übrigens: Bei Steam bekommt ihr das Spiel bis zum 7. Juli 2022 für 16,99 Euro statt 19,99 Euro, spart also 15 %.

