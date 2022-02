Die Plattform Steam gehört zu den beliebtesten Anlaufstellen der PC-Spieler. Die verschiedensten Spiele und die passenden Informationen dazu sind schnell gefunden, außerdem locken zahlreiche Angebote. ​Auch diese Woche könnt ihr wieder ordentlich sparen. Wir stellen euch die 10 Spiele vor, die derzeit besonders beliebt sind.

Steam: Die Top 10 der Topseller

Es gibt Dauerbrenner wie CS:GO, die befinden sich seit Monaten auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel Open-World-Rollenspiel ELEX II. Dieses Spiel erscheint erst in ei paar Tagen, aber verkauft sich schon seit Wochen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Auch Sparfüchse kommen diese Woche auf ihre Kosten. Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 der Steam-Topseller vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - This War of Mine: Complete Edition

This War of Mine: Complete Edition

Offizielle Beschreibung bei Steam: In This War Of Mine spielt ihr keinen Elitesoldaten, sondern eine Gruppe von Zivilisten, die versuchen, in einer belagerten Stadt zu überleben. Ihr kämpft mit dem Mangel an Lebensmitteln, Medikamenten und der ständigen Gefahr durch Scharfschützen und feindliche Plünderer. Das Spiel bietet eine Erfahrung des Krieges aus einem völlig neuen Blickwinkel.

Die Complete Edition enthält:

Das Basisspiel This War of Mine

Anniversary Edition Update mit neuen Charakteren

The Little Ones DLC

This War of Mine Stories: Season Pass

Übrigens: Die Complete Edition bekommt ihr bei Steam derzeit für 10,02 Euro statt 30,97 Euro.

9. Platz - iRacing

iRacing - The Original Game Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Wir sind das führende Motorsport-Rennspiel der Welt. Eine iRacing-Mitgliedschaft ist der Einstieg in die neueste Form des Motorsports: Internet-Rennen. Internet-Rennen sind eine unterhaltsame, einfache und kostengünstige Möglichkeit für Rennsportfans und Gamer gleichermaßen, den Nervenkitzel der Rennstrecke bequem von zu Hause aus zu genießen.

8. Platz - Hitman 3

Hitman 3: Year 2 Reveal-Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Der Tod erwartet euch. Agent 47 kehrt in HITMAN 3 zurück, dem dramatischen Abschluss der World of Assassination-Trilogie.

Übrigens: Bis zum 28. Februar 2022 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 35,99 Euro statt 59,99 Euro, spart also 40 %!

7. Platz - Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 — Next-Gen Update Launch Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Action-Adventure-RPG, das in der düsteren Zukunft von Night City spielt - einer gefährlichen Megalopolis, die von Macht, Glamour und unaufhörlichen Körpermodifikationen besessen ist.

Übrigens: Bis zum 1. März 2022 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 29,99 Euro statt 59,99 Euro, spart also 50 %!

6. Platz - Fallout 1st

Offizielle Beschreibung bei Steam: Fallout 1st ist eine Premium-Mitgliedschaft, die das Fallout 76-Erlebnis erweitert. Mitglieder erhalten Zugang zu privaten Abenteuer- und benutzerdefinierten Welten, exklusiven nützlichen und kosmetischen Gegenständen, 1650 Atome pro Monat sowie weitere Boni.

Das Basisspiel wird benötigt!

5. Platz - Total Warhammer 3

Total War: WARHAMMER III Announce Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Der katastrophale Abschluss der Total War: WARHAMMER-Trilogie steht bevor. Versammelt eure Streitkräfte und betretet das Reich des Chaos, eine Dimension des Grauens, in der sich das Schicksal der Welt entscheiden wird. Werdet ihr eure Dämonen bezwingen... oder sie beherrschen?

Total Warhammer 3 soll am 17. Februar 2022 erscheinen und kann bereits vorbestellt werden.

4. Platz - Dying Light 2 Stay Human

Dying Light 2 Stay Human - The Reason - Official Gameplay Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Das Virus hat gesiegt und die Zivilisation ist ins dunkle Zeitalter zurückgefallen. Die Stadt, eine der letzten menschlichen Siedlungen, steht am Rande des Zusammenbruchs. Nutzt eure Geschicklichkeit und eure Kampffähigkeiten, um zu überleben und die Welt neu zu gestalten. Eure Entscheidungen sind wichtig.

3. Platz - ELEX II

ELEX II - Combat Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: In dieser Fortsetzung des klassischen Open-World-Rollenspiels ELEX muss Jax erneut das freie Volk der Science-Fantasy-Welt Magalan gegen eine neue Bedrohung vereinen - die Skyands, die das Gesicht des Planeten für immer verändern wollen.

2. Platz - Lost Ark Vanquisher Starter Pack

Lost Ark: Launch Reveal Trailer – The Game Awards

Offizielle Beschreibung bei Steam: Bezwingt eure Feinde mit dem Vanquisher Starter Pack! Ihr erhaltet 2.100 Kristalle, ein Achatemeow-Haustier eurer Wahl, eine 30-tägige kristalline Aura, eine Alar-Skin-Truhe, die einen Skin für den Charakter freischaltet, der die Truhe öffnet, und weitere Gegenstände.

Das Basisspiel wird benötigt!

1. Platz - Elden Ring

[Deutsch] ELDEN RING - Story Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Ein neues Fantasy-Action-RPG. Erhebe dich, Tarnished, und lass dich von der Gnade leiten, die Macht des Eldenrings zu schwingen und ein Eldenlord in den Zwischenländern zu werden.

