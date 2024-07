Steam-Geheimnis gelüftet: Dieses Detail versteckt Valve vor euch

Überrascht? So viel Geld habt ihr bei Steam ausgegeben!

Wer seinen Steam-Account schon ein paar Jahre hat, dürfte sich inzwischen einen ordentlichen Batzen Spiele zugelegt haben. Kein Wunder, auf Steam jagt ja ein Rabatt-Event das nächste, sodass die meisten Games regelmäßig regelrecht verramscht werden. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Und wer will, kann jetzt mit einem Klick herausfinden, wie viel Geld er schon Valve in den Rachen geworfen hat. Im Video oben zeigen wir euch, wie es geht.

So verrät euch Steam, wie viel Geld ihr ausgegeben habt

Celeste für 1,95 Euro, The Witcher 3 für 2,99 Euro, der Euro Truck Simulator für 1,99 Euro – im letzten Steam Summer Sale gab es wieder einige richtig krasse Gaming-Schnäppchen, bei denen man als Käufer fast das Gefühl hatte, die digitale Ware geschenkt abzustauben.

Doch lasst euch gesagt sein: Das läppert sich. Und wer nicht erst seit gestern auf Steam unterwegs ist, hat vielleicht schon mehr Geld auf der Plattform ausgegeben, als er vielleicht glaubt. Wer es genau wissen will, kann einfach online in den Untiefen seines Steam-Accounts herausfinden, wie viel Geld ihr genau schon für Games und Zusatzinhalte ausgegeben habt. Meldet euch dafür einfach im Steam Store mit eurem Account an und klickt anschließend auf diesen Link:

Nicht wundern: Der entsprechende Betrag wird in US-Dollar angegeben. Mit einem Währungsrechner oder einer kurzen Google-Suche könnt ihr jedoch ganz einfach herausfinden, wie viel Geld ihr in Euro schon auf Steam investiert habt. So sieht das bei mir aktuell aus:

Umgerechnet knapp 3.300 Euro habe ich schon im Steam-Shop gelassen (Bildquelle: GIGA)

Das wird von Steam wahrscheinlich nicht erfasst

Gut zu wissen: Diese Daten spiegeln höchstwahrscheinlich nicht den vollständigen Wert eures Steam-Accounts wider. Schließlich erfasst die Metrik nur das Guthaben, das ihr direkt auf Steam ausgegeben habt.

Habt ihr jedoch in der Vergangenheit Steam-Keys bei einem Key-Seller eingekauft, oder bei diversen Humble Bundles oder ähnlichen Anbietern Keys erbeuten können, so wird der Wert der dadurch freigeschalteten Spiele nicht berücksichtigt.

Tätigt ihr den Großteil eurer Gaming-Einkäufe jedoch direkt auf Steam, könnt ihr auf diese Weise schnell und einfach in Erfahrung bringen, wie viel Geld ihr in den vergangenen Jahren schon für euer Hobby ausgegeben habt.

