Der Winter naht und mit ihm jene Zeit, in der ihr euch mit einem leckeren Tee in die Decke einkuscheln wollt, während ihr den Schneefall draußen beobachtet: Ruhe und Entspannung sind angesagt, und wir haben hier das perfekte Spiel für euch, um am Feierabend abzuschalten.

Indie Games Facts

Townscaper hat höchste Bewertungen auf Steam und ist den Kommentaren nach wunderbar, um „eure Ängste, Sorgen und euren Stress“ (Quelle: Steam) loszuwerden – und das am besten nach einem harten Arbeitstag, wenn ihr sowieso gern abschalten wollt. Gerade in den kommenden Wintertagen dürfte einigen so ein Spiel gelegen kommen. Das Beste aber: Townscaper ist ab jetzt in der Demoversion sogar kostenlos und im Browser spielbar.

Townscaper ist ein City-Builder der besonderen Art

In Townscaper gibt es keine Probleme und damit auch keine Sorgen. Langweilig ist das Ganze aber nicht, zumindest wenn ihr keinen Action-Shooter erwartet. In der niedlichen Aufbausimulation wählt ihr einzig eine Farbe, bevor ihr Bauwerk an Bauwerk setzt und euch überraschen lasst, was schließlich entsteht. Ganz genau: Ihr wählt nicht aus, ob ihr eine Straße oder ein Haus wollt – das macht das Spiel ganz von selbst!

In Townscaper geht es also mehr darum, auszuprobieren und zu beobachten, wie eure fantastische Stadt wächst. Wollt ihr ein Venedig mit etlichen Flüssen durch die Stadt oder lieber ein gigantisches Schloss? Eurer Kreativität ist keine Grenzen gesetzt!

Auf Steam kostet die volle Version von Townscaper nur 4,99 Euro. Falls ihr aber nicht sicher seid, ob das Spiel wirklich Spaß macht, könnt ihr es ab jetzt kostenlos im Browser testen. Diese Version von Townscaper ist natürlich kleiner, aber keine Sorge – ihr werdet trotzdem erleben, wie es euch in seinen Bann zieht.

Townscaper ist im August 2021 für PC, Switch, iOS sowie Android erschienen. Die kostenlose Demo im Browser könnt ihr so oft und so lange wie ihr möchtet spielen – probiert es einfach aus!