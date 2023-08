Steam-Geheimtipp: Open-World-Game im Ghibli-Look kostenlos anzocken

Die Filme von Ghibli verzaubern durch eine ganz eigene Atmosphäre und ihren wunderschönen Look ein Millionenpublikum. Jetzt könnt ihr kostenlos auf Steam in ein Open-World-Game reinzocken, das genau diesen Zauber einfängt.

Steam Facts

Auf Steam findet sich eine ganz besondere Spiele-Perle, die gerade mit einer ersten Demo an den Start gegangen ist. Das von Studio Ghibli inspirierte Adventure Europa lässt euch eine wunderschöne Welt voller Rätsel und Geheimnisse erkunden.

Steam-Tipp: Wunderschönes Adventure setzt auf Ghibli-Look

Europa befindet sich aktuell noch in der Entwicklung, ist seit neustem aber mit einer frischen Demo ausgestattet worden. Darin könnt ihr knackige 30 Minuten verweilen und die offene Welt des Abenteuers erkunden.

Ihr schlüpft in die Rolle des Androiden Zee, der als letzter Mensch auf dem paradiesischen Mond Europa durch verlassene Ruinen streift, darin verschiedene Rätsel löst und verborgene Gefahren überwindet. Mithilfe eines Jetpacks, das ihr nach und nach verbessern könnt, gleitet und fliegt ihr fließend durch die Lüfte.

Das Spiel erinnert in seiner Art nicht nur an das wunderschöne Vorbild der Studio Ghibli-Filme, sondern ebenfalls etwas an Links Abenteuer aus Zelda.

Seht euch hier einmal den brandneuen Trailer von Europa an:

Europa: Demo-Trailer

Wann erscheint Europa?

Das Adventure soll nach einer ersten Verschiebung nun im Jahr 2024 final auf Steam erscheinen. Vorerst wird es nur eine PC-Version geben, Konsolen sollen später folgen. In einem kürzlichen Update gibt der Entwickler an, dass er Europa für sechs Jahre in seiner Freizeit mit viel Herzblut entwickelt hat und es erst veröffentlichen möchte, wenn es seinen Ansprüchen entspricht.

Wenn euch das Ghibli-inspirierte Adventure verzaubert habt und ihr keine Updates mehr verpassen wollt, verfrachtet ihr es am besten gleich auf eure Wunschliste:

Europa Helder Pinto

Europa setzt auf eine friedliche Atmosphäre und entspanntes Zocken. Wenn ihr weitere Wohlfühlspiele braucht, hier entlang:

