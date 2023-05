(Bildquelle: Future Friends Games / Quite OK Game)

Das neue Aufbauspiel Laysara: Summit Kingdom auf Steam ist nicht nur wunderschön, sondern hat auch eine originelle Prämisse: Baut euer asiatisch angehauchtes Königreich auf einem Berg und widersteht Lawinen, um den Gipfel zu erreichen.

Steam Facts

Manchmal ist der Trailer eines neuen Spiels derart schön, dass es einfach aus dem Genre heraussticht. Laysara: Summit Kingdom ist so ein Spiel – eine Aufbausimulation, bei der ihr an den Abhängen eines Berges euer Königreich errichtet. Die idyllische Atmosphäre in der Höhe trügt allerdings. Wettereinbrüche und Lawinen können ganze Stadtteile vernichten.

Laysara: Summit Kingdom Quite OK Games

Stadt in der Schräge: Spielt die die kostenlose Demo von Laysara: Summit Kingdom

In Laysara: Summit Kingdom müsst ihr eure Siedlung an einem nahezu unwirklichen Ort errichten: an den Abhängen eines Berges. Mit langen Hängebrücken, Seilbahnen und schützenden Stadtmauern versucht ihr, neue Höhen zu erreichen und möglichen Katastrophen standzuhalten. Lawinen können eure Siedlungen überrollen und alles zerstören, was ihnen im Weg ist. Oder aber ein heftiger Sturm wütet über das Gebirge und nimmt eure Stadt in Mitleidenschaft.

Laysara: Summit Kingdom ist einfach schön, wie der Trailer zeigt:

Laysara: Summit Kingdom: Ankündigungs-Trailer

Laysara: Summit Kingdom spielt sich auch nicht wie jedes andere Aufbauspiel. Eure Überlebensstrategien hängen hier stärker als je zuvor von eurer Umgebung ab: Erkennt Lawinen, bevor sie euch plattrollen und baut Mauern oder forstet auf, um eine natürliche Barriere zu schaffen. Wie ihr euer Königreich strukturiert, hat außerdem sehr viel mit der Berglandschaft zutun: Berghänge müssen etwa mit Seilliften überbrückt werden, was eure Infrastruktur maßgeblich mitbestimmt.

Das Ziel des Spiels liegt wörtlich an der Spitze des Berges: Hier müsst ihr nämlich einen Gipfeltempel errichten, wobei ihr Unmengen an Materialien über unwegsames Gelände in die Höhe transportieren dürft. Sollte euch dieses Vorhaben gelingen, könnt ihr euch wahrlich den König des Berges nennen. Und die Aussicht ist auch nicht zu verachten.

Laysara: Summit Kingdom soll irgendwann 2023 auf Steam erscheinen. Die kostenlose Demo könnt ihr aber schon jetzt ausprobieren.