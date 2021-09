Es ist mal wieder Geschenke-Zeit auf Steam. Neben dicken Rabatten und attraktiven Aktionen bietet die Plattform immer mal wieder Spiele zum Nullkommanull-Preis an. Dieses Mal zeigt sich der Publisher Microids spendabel und bietet zwei seiner Kult-Klassiker kostenlos für euch an. Um welche Spiele es sich dabei handelt und wie lange ihr sie euch noch sichern könnt, verraten wir euch jetzt.

Kostenlos auf Steam: Syberia im Doppelpack

Der Publisher Microids möchte allen PC-Spielern eine Freude machen und bietet seine beiden Klassiker Syberia und Syberia 2 kostenlos bei Steam an. Anlass sind ein Publisher-Sale und der baldige Release des vierten Teils Syberia: The World Before. Dieser konnte auf der gamescom den Award für das beste PC-Spiel abgreifen.

Bei den beiden Vorgängern erwarten euch echte Point-and-Click-Perlen. Zwar haben der erste und zweite Teil schon über 16 Jahre auf dem Buckel, haben dank ihrer zeitlosen Optik dennoch wenig an Glanz verloren. Zudem ist die Grafik sowieso nicht das ausschlaggebende Argument für die beiden Kult-Adventures.

Syberia und Syberia 2 überzeugen mit einer reichen Story, vielen interessanten Charakteren und einer magischen Atmosphäre, die diesen beiden Adventures das gewisse Etwas verleiht. Wollt ihr selbst einmal in die großartige Geschichte hineinschnuppern, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür.

Holt euch die beiden Spiele hier auf Steam:

Wenn ihr euch die beiden Teil der Reihe für immer sichern wollt, solltet ihr nicht allzu lange zögern. Die Gratis-Aktion läuft nur noch bis zum 29. September um 19 Uhr.

Falls ihr den Release von Syberia: The World Before gar nicht mehr erwarten könnt, empfiehlt es sich eventuell bei der Vorbestellung auf Steam zuzugreifen. Die Deluxe Edition ist gerade mit einem kleinen Rabatt von zehn Prozent versehen. Ansonsten findet ihr noch weitere beliebte Spiele des Publishers im Sale.

Ihr wollt noch mehr Klassiker erleben, am besten aus eurer Kindheit? Dann hat Steam auch für euch gesorgt:

Bei Steam könnt ihr euch die Kult-Adventures Syberia und Syberia 2 noch für kurze Zeit gratis sichern. Einmal eurer Bibliothek hinzugefügt, gehören sie für immer euch. Doch wartet nicht zu lange, die Geschenke sind nur noch eine begrenzte Zeit verfügbar.