Auf Steam könnt ihr euch jetzt noch für kurze Zeit einen überdrehten Koop-Shooter komplett gratis schnappen. Die Borderlands-Auskoppelung Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung ist auf der Plattform aktuell kostenlos zu haben.

Shooter-Kracher: Borderlands-DLC jetzt gratis auf Steam

Shooter-Fans können sich auf Steam derzeit über ein tolles Geschenk freuen. Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer gibt es im Rahmen des 2K-Sales im Shop für kurze Zeit völlig kostenlos. Ihr könnt das Gratis-Angebot noch bis zum 23. März 2023 um 18 Uhr abstauben – ihr müsst den Shooter einfach nur eurem Konto hinzufügen und dürft ihn behalten.

Steam-Angebot: Shooter kurze Zeit kostenlos

Ursprünglich war Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer ein DLC für Borderlands 2. Vor dem Release des Fantasy-Shooters Tiny Tinas Wonderlands wurde der DLC als eigenständiges Spiel ausgekoppelt. In dem kurzen, aber unterhaltsamen Abenteuer richtet ihr in einer Fantasy-Welt entweder allein oder zusammen mit Freunden jede Menge Chaos an, ballert Unmengen von niederträchtigen Gegnern über den Haufen und lootet euch durch die von Tiny Tina erzählte Geschichte.

Schaut euch hier den Trailer zu Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung an:

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: Launch-Trailer

Auf Metacritic konnte der DLC mit einer Wertung von 87 voll überzeugen. Auf Steam hält Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung dagegen derzeit nur eine ausgeglichene Wertung. Dies liegt allerdings offensichtlich nicht an der Qualität des Spiels, sondern weil das Abenteuer verhältnismäßig kurz ausfällt und Spieler sich über den zu hohen Preis beklagen. Als Gratis-Game solltet ihr euch den Borderlands-Shooter auf Steam aber auf keinen Fall entgehen lassen.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure Gearbox Software

Wenn euch der DLC gefällt, könnt ihr euch im Anschluss auch noch Tiny Tina's Wonderlands schnappen – der vollwertige Shooter ist aktuell auf Steam um 50 Prozent im Preis reduziert und kostet nur 29,99 Euro.

